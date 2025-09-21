為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    川習通話措辭正面 細節不明

    川普和習近平通電話結束後，雙方都對TikTok協議和其他議題傳達正面訊號，但外界仍對細節一無所知。（法新社檔案照）

    川普和習近平通電話結束後，雙方都對TikTok協議和其他議題傳達正面訊號，但外界仍對細節一無所知。（法新社檔案照）

    2025/09/21 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普和中國國家主席習近平十九日完成今年第三次通話，兩人都對這場近兩小時會談給予正面評價，但在諸多議題上仍細節不明，包括暗示TikTok（抖音國際版）在美營運權協議已達成，但未確認美國投資者可完全控制演算法，白宮則解釋「還有更多工作要做」。

    暗示TikTok在美營運協議已成

    川普評論通話非常愉快、富有成效，雙方在許多重要議題上取得進展，並商定再次通話，將在十月底亞太經合會（APEC）峰會上會面，他將於明年初訪問中國，習近平也將在適當時候訪美。

    中方同樣稱此次通話「務實、積極、建設性」。

    儘管川普暗示TikTok協議已達成，但被問及是否接受由中國控制演算法時，他稱「一切都在討論中，我們將擁有非常好的控制權」。他補充，美國投資者「非常有名望」，將掌控一切，美國將對演算法進行「非常嚴格控制」。TikTok母公司字節跳動則發公告感謝兩位領導人，強調將按中國法律推進相關工作，讓TikTok美國公司繼續服務美國用戶。

    未確認可完全控制演算法

    「華爾街日報」指出，根據美中TikTok協議架構，TikTok在美控制及營運權，將轉移給一個由美國投資方組成的聯合團隊，使用字節跳動授權技術運行演算法，並共同持有約八十％股份，字節跳動持股不超過廿％。不過，美中協議細節尚未公布。白宮官員及知情人士指出，許多具體條款與法律問題尚待釐清。國會對中鷹派議員一致反對任何使演算法仍受中國控制或讓字節跳動維持關係的協議。

    另據「華爾街日報」，川普政府預計向接手TikTok美國業務的投資團隊收取促成交易的費用，付款方式和金額尚待敲定，可能高達數十億美元。川普十九日也證實「我們會得到一些回報」，補充鑑於這筆交易的規模及政府投入資金與精力，補償合理。

    此次通話習未提台灣

    對川習通話，「路透」引述多位專家看法，指此次對話象徵性大於實質性，關鍵議題仍缺乏突破，北京希望保留對TikTok演算法的掌控，並押注川普最終會妥協。德國馬歇爾基金會專家葛來儀認為，此次通話習近平未提到台灣，可能反映北京對美國近期對台政策比較不焦慮。

    圖
    圖
