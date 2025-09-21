今年第4次! 俄侵愛沙尼亞領空 滯留12分鐘

俄羅斯無人機近日先後入侵波蘭與羅馬尼亞領空後，促使北約執行「東翼哨兵任務」強化東部警戒和防衛。圖為北約空中預警機（AWACS）戰術主任於任務期間評估空中與地面情勢。（法新社）

2025/09/21 05:30

愛國將援引北約第4條 要求盟國協商

〔編譯林家宇／綜合報導〕愛沙尼亞指控三架俄羅斯米格-31戰鬥機十九日入侵領空且滯留十二分鐘，外交部長薩克納斥俄國行徑為「前所未見的猖狂」，這也是俄國自九日先後侵犯波蘭、羅馬尼亞空域後，三度進犯北約組織（NATO）成員國。為此，愛沙尼亞決定援引北約第四條，與盟國就重大安全議題協商。但俄國否認侵犯愛國領空。

不到兩週 北約第3個成員國領空被侵犯

塔林當局已召見俄羅斯代辦表達抗議，愛沙尼亞總理麥克爾宣布，當局已決定按北約第四條啟動盟國之間的磋商。第四條明定，任何北約成員認為自身「領土完整、政治獨立或安全性」受到威脅時，可以召集會議。

義F35空中警戒執勤 驅離３架俄米格31

據愛沙尼亞軍方說明，這三架俄機進入波羅的海芬蘭灣的瓦因德盧島空域，未提交飛行計畫，關閉應答器，且未與愛國航管單位建立雙向通訊。因北約空中警戒任務部署在愛沙尼亞的義大利F-35戰鬥機出動應對，將俄機驅離。

北約發言人哈特譴責此舉為「又一項魯莽的俄羅斯行為」，凸顯北約快速應變能力。愛沙尼亞國防部表示，雖然不清楚俄國侵犯領空原因，但推測或許是為了迫使北約及其成員把重心從強化烏克蘭國防轉移至自身防衛。

愛國外長薩克納稱這是俄羅斯今年第四度侵擾該國空域，「俄國加大對邊界的試探及日漸增長的侵犯性，必須迅速強化政治和經濟壓力因應」。歐盟執委會主席馮德萊恩稱俄國的威脅升級，歐盟反制壓力也會隨之增加，將推動第十九輪對俄制裁方案。

不過，俄國國防部立即否認指控，聲稱這三架米格-31戰機僅是在俄羅斯西北部與芬蘭接壤的卡累利阿與飛地加里寧格勒之間執行「例行飛行任務」，全程航行於國際水域上空，距離瓦因德盧島逾三公里，「嚴格遵守國際航空規範」。俄方強調，飛行路線未偏離預定航線，有客觀監控數據佐證，但未公開具體細節。

澤倫斯基譴責俄「系統性破壞歐洲穩定」

對此，烏克蘭總統澤倫斯基強烈譴責俄羅斯「系統性破壞歐洲穩定」，強調這些空中侵犯「絕非意外」，敦促盟友採取強硬行動。美國總統川普於白宮受訪時直言「我不喜歡這種事，可能引發大麻煩」。澤倫斯基透露，他計畫在聯合國大會期間與川普會晤，敲定長期安全保證架構，並強調若和平無進展，制裁必須持續。

同日，俄羅斯對烏克蘭發動大規模飛彈與無人機襲擊，共發射六一九枚各式武器，烏國防空系統成功攔截五八三枚，但仍造成至少三人死亡、逾三十人受傷。烏克蘭亦展開反制，於夜間派遣無人機襲擊俄國薩馬拉與薩拉托夫地區的煉油廠，打擊俄軍燃料供應鏈。俄國防部承認攔截一四九架無人機。

俄羅斯米格-31戰鬥機侵入愛沙尼亞領空，飛越波羅的海。（法新社）

俄羅斯米格-31戰鬥機侵入愛沙尼亞領空，飛越波羅的海。（法新社）

