高市早苗：台灣有事 就是日本有事

日本前經濟安保相高市早苗十九日召開記者會，宣布參加執政黨自民黨總裁選舉。（法新社）

2025/09/20 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕日本前經濟安保相高市早苗，十九日舉行記者會正式宣布出馬角逐自民黨總裁。她在記者會上強調「台灣有事就是日本有事」，未來將強化台日的「實務關係」。

認定台灣獨立統治有主權

高市早苗被問及若「台灣有事」是否會派遣自衛隊，以及是否會承認台灣為國家時表示，台灣的確維持著獨立統治，有主權，也有自己的政府，然而，目前日本的立場並非如此。意指在台日無邦交的狀態下，她無法違背這個立場。

未來將強化台日「實務關係」

高市提出「台灣有事」的三種可能的情況，第一種為最壞情況，即直接發動武力行動。第二種可能性較高，就是進行封鎖，由於台日都是島國，一旦遭封鎖將形成外部物資無法進入。第三種為網路攻擊與宣傳，即「認知戰」。

高市指出，日台灣之間並無邦交，僅為「實務關係」，美國的情況也一樣。但美台斷交時，同一年就制定了「台灣關係法」，授權美國政府在台灣有事之際，可以派遣軍隊，或提供必要的防衛裝備。

撤離僑民等 須事先模擬推演

她進一步指出，日本並沒有這樣的法律。不過，她強調「台灣有事就是日本有事，這是毫無疑問的」。如果台灣真的進入戰鬥狀態，與那國島距離台灣僅有一一○公里，大概像東京到熱海之間的距離，屆時該海域會布滿別國軍艦，對日本而言，這當然就是有事。

至於是否派遣自衛隊，高市認為在目前架構下極為嚴苛困難。撤離僑民等情況必須事先模擬推演；若真的發生戰鬥狀況，在現行法律執行確實困難。

但她強調，未來將更加強化台日的「實務關係」，包括確實做好情報交換、演練與模擬，以應對「台灣有事」，確保彼此安全。

