為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    高市早苗：台灣有事 就是日本有事

    日本前經濟安保相高市早苗十九日召開記者會，宣布參加執政黨自民黨總裁選舉。（法新社）

    日本前經濟安保相高市早苗十九日召開記者會，宣布參加執政黨自民黨總裁選舉。（法新社）

    2025/09/20 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十九日報導〕日本前經濟安保相高市早苗，十九日舉行記者會正式宣布出馬角逐自民黨總裁。她在記者會上強調「台灣有事就是日本有事」，未來將強化台日的「實務關係」。

    認定台灣獨立統治有主權

    高市早苗被問及若「台灣有事」是否會派遣自衛隊，以及是否會承認台灣為國家時表示，台灣的確維持著獨立統治，有主權，也有自己的政府，然而，目前日本的立場並非如此。意指在台日無邦交的狀態下，她無法違背這個立場。

    未來將強化台日「實務關係」

    高市提出「台灣有事」的三種可能的情況，第一種為最壞情況，即直接發動武力行動。第二種可能性較高，就是進行封鎖，由於台日都是島國，一旦遭封鎖將形成外部物資無法進入。第三種為網路攻擊與宣傳，即「認知戰」。

    高市指出，日台灣之間並無邦交，僅為「實務關係」，美國的情況也一樣。但美台斷交時，同一年就制定了「台灣關係法」，授權美國政府在台灣有事之際，可以派遣軍隊，或提供必要的防衛裝備。

    撤離僑民等 須事先模擬推演

    她進一步指出，日本並沒有這樣的法律。不過，她強調「台灣有事就是日本有事，這是毫無疑問的」。如果台灣真的進入戰鬥狀態，與那國島距離台灣僅有一一○公里，大概像東京到熱海之間的距離，屆時該海域會布滿別國軍艦，對日本而言，這當然就是有事。

    至於是否派遣自衛隊，高市認為在目前架構下極為嚴苛困難。撤離僑民等情況必須事先模擬推演；若真的發生戰鬥狀況，在現行法律執行確實困難。

    但她強調，未來將更加強化台日的「實務關係」，包括確實做好情報交換、演練與模擬，以應對「台灣有事」，確保彼此安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播