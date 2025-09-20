川習今年3度通話 敲定TikTok協議

美國總統川普與中國國家主席習近平19日通話近兩個小時，中方稱通話是務實、積極具建設性。（法新社）

2025/09/20 05:30

川普稱明年初訪中

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平於台灣時間十九日晚上八時舉行電話會談，這是兩人今年以來的第三次通話。據新華社報導，雙方就當前中美關係深入交換意見，通話是務實具建設性。

新華社稱川普表示，美方希望促進兩國經貿合作，將支持雙方團隊磋商，妥善解決TikTok問題。習近平則強調，中方主張以商業規則解決TikTok問題，希望美方提供公平、非歧視的投資環境。

雙方將在十月APEC峰會見面

川普則於社群媒體發文，稱與習近平進行了非常富有成效的電話交談，在許多重要議題上取得進展，包括貿易、芬太尼問題、結束烏俄戰爭的必要性，以及感謝中方批准TikTok交易案。雙方達成共識，將於南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會面；他將於明年初訪問中國，而習近平主席也將在適當時機訪問美國。

川習今年首次通話是在一月十七日，當時習近平祝賀川普當選總統。六月時，川習曾就中國對稀土的出口限制進行磋商，習邀請川普訪問中國，川普也回邀習訪問美國。十九日的通話也為今年舉行「川習會」鋪平道路。川習將在十月三十一日至十一月一日於南韓舉行的亞太經合組織（APEC）峰會會面。這將是川普重返白宮以來，兩人的首次面對面會談。

據香港南華早報先前報導，中國已正式向川普發出國事訪問邀請，相關籌備工作已進入最後階段，雙方有望達成包括波音飛機和大豆在內的大宗採購協議。

川普十八日向福斯新聞表示：「我們前幾天有場非常好的會議，聽起來他們已批准TikTok。」此番言論顯示，在馬德里舉行的中美經貿團隊談判後，雙方已達初步共識，並透過十九日的領袖對話批准這項複雜交易。

根據目前架構協議，TikTok美國業務將由一個由甲骨文（Oracle）、創投公司安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）與銀湖資本（Silver Lake）等組成的美國財團接管，實現法律上的「美國控制」。中國官方媒體已稱此安排為「雙贏」，並強調將依法審查，確保國家利益不受損。

90天貿易關稅休戰到11月初

兩人在通話中預計也將討論現行九十天貿易關稅休戰的延續問題。該休戰措施即將於十一月初到期。此外，美方可能提及中國購買俄羅斯能源議題，並施壓北京配合西方制裁；中方則預料將重申反對單邊制裁，並要求美方取消不當關稅與科技封鎖。

專家分析，此次通話若能促成TikTok協議，並延長貿易休戰，或可為未來舉行面對面峰會創造條件。華府智庫史汀生中心中國項目主任孫韻表示：「兩國領導人都有推動高層互動的強烈意願，而一項具體成果正是最好的催化劑。」

