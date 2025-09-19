為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    沙國與巴基斯坦簽署防務協議

    沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼 （右）與巴基斯坦總理夏立夫（左），17日在利雅德簽署一項新的戰略防務協議，對其中一國的攻擊將被視為「對兩國的侵略」。（路透）

    沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼 （右）與巴基斯坦總理夏立夫（左），17日在利雅德簽署一項新的戰略防務協議，對其中一國的攻擊將被視為「對兩國的侵略」。（路透）

    2025/09/19 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕就在以色列為狙殺「哈瑪斯」高層而空襲卡達，引發阿拉伯國家眾怒後，沙烏地阿拉伯十七日與擁有核武的巴基斯坦，簽署一項新的戰略防務協議，承諾對其中任何一國的攻擊，形同對沙巴兩國的侵略。官員暗示，巴國可能會在沙國遭攻擊時提供核保護。以色列尚未對此做出回應，巴基斯坦宿敵印度則稱正在瞭解其影響。

    沙國王儲兼實際掌權人穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif），在利雅德簽署這項共同防禦協議。根據巴國外交部與沙國官方通訊社發布的聲明，協議雖未具體論及核武，但其內容載明，「對任何一國的任何侵略，都應被視為對兩國的侵略…本協議…旨在發展兩國在國防層面的合作，並強化對任何侵略的聯合嚇阻。」

    匿名沙國高層官員在對英國「金融時報」發言時似乎暗示，巴國的核保護也是此共同防禦協議的一部分，並稱巴國「將根據具體威脅，使用所有必要的防禦與軍事手段」。巴國軍隊規模居伊斯蘭世界之冠。

    儘管沙方強調此協議是兩國多年談判的成果，但協議簽署的時間點，看似對長年被懷疑是中東地區唯一核武國家的以色列發出訊號。沙巴兩國向來在經濟、宗教與安全領域關係密切，巴國長年在沙國部署上千名軍力協助作戰、技術與培訓，沙國據稱則對巴國的核武計畫提供金援。

