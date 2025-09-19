川普訪英獲最高禮遇 簽署英史上最大投資協議

美國第一夫人梅蘭妮亞17日晚間出席英國王室國宴，一襲露肩黃色禮服，搭配粉色寬腰帶及大型祖母綠耳環，成為網路熱門話題。有網友直言「看起來像一顆巨大的復活節彩蛋」，更有網友毒舌稱為什麼要穿得像香蕉，認為禮服過於休閒，不夠隆重。（路透）

2025/09/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普十八日完成其歷史性的第二次英國國事訪問，結束行程前，與英國首相施凱爾商討兩國合作、貿易與國際事務等多項議題並共同簽署一項被譽為「英國史上規模最大的投資協議」的「科技繁榮協議」，深化雙方在人工智慧、量子運算與核能領域的合作。

施凱爾在首相鄉間別墅契克斯接待川普。雙方讚賞兩國具備的「特殊關係」及「牢不可破的牽絆」，共同簽署「科技繁榮協議」。該協議是在美國微軟、谷歌、黑石集團等巨頭本週稍早承諾未來十年向英國投入總計一千五百億英鎊(約二○五○億美元)資金的基礎上達成，涵蓋科技、能源和生命科學多項產業領域，旨在推動跨大西洋科技創新。施凱爾在記者會上稱這會創造英國一萬五千個工作機會，並強化美英作為全球科技領導者的地位。

請繼續往下閱讀...

另外，雙方也達成了民間核能合作協議，由美國核能企業X-energy與英國能源公司森特理克（Centrica）攜手建設核反應爐。英國多家企業，包括製藥廠巨擘葛蘭素史克也承諾會赴美投資。

川普在簽署儀式上表示，「這是非常大的一筆交易」，「無論我們今天做什麼，美英之間都存在著牢不可破的牽絆。」施凱爾則在記者會上形容此投資案「打破所有紀錄」，是英國歷史上規模最大的投資協議，「有二五○○億英鎊將雙向流動於大西洋兩岸」，還說他與川普「是真正互相尊重、也真心喜歡彼此的國家領導人」。

此次訪問首日，川普夫婦在溫莎城堡受到國王查爾斯三世與卡蜜拉王后的隆重接待。金邊馬車巡遊、皇家衛隊列隊致敬、軍機編隊飛越城堡上空，以及耗資數百萬英鎊的國宴，皆彰顯英國對川普的最高禮遇。川普在國宴上感嘆：「這是我人生中最高的榮譽之一。」

查爾斯三世籲華府支持烏克蘭

十七日晚間出席國宴的一六○名賓客，包括國務卿魯比歐、財政部長貝森特等政府高層，以及輝達執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克和Open AI執行長奧特曼等科技業領袖。查爾斯三世在演說中宣揚英美的深厚情誼，並對川普承諾為當前世界最棘手衝突尋找解決方法予以讚揚，呼籲華府支持烏克蘭對抗「獨裁者」。

在會後的聯合記者會上，施凱爾稱英美正在共同制定一項加薩走廊和平的全面計劃。川普則說，他與施凱爾就承認巴勒斯坦國問題有歧見，「是兩人少有的歧見之一」。據「泰晤士報」報導，在川普十八日結束訪問返美後，英國就會宣布正式承認巴勒斯坦國。在烏克蘭方面，施凱爾說兩國正攜手合作協助烏克蘭加強防禦，及加大對俄國施壓。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法