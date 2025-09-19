極左團體列恐怖組織 川普被批打壓異議

美國總統川普17日表示，將把「反法西斯運動」（Antifa）列為「重大恐怖組織」，但Antifa只是一種意識形態，而非特定組織。圖為2024年12月德國柏林的反右翼示威，參與者舉出Antifa旗幟。（路透檔案照）

2025/09/19 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十七日表示，他將把「反法西斯運動」（Antifa）指定為「主要恐怖組織」，使之成為與犯下九一一恐怖攻擊的「開打」組織，以及恣意斬首人質的伊斯蘭教遜尼派武裝團體「伊斯蘭國」同等級的恐怖組織。批評者警告，此舉恐淪為川普政府打壓異議人士與針對政敵的藉口。

「反法西斯運動」非單一組織

「反法西斯運動」並非單一組織，根據美國國會研究處二○二○年的分析，Antifa並無首腦或全國性組織，而是由多個分散的左翼激進團體組成，主要活動為在示威中對抗白人至上主義者與新納粹分子。Antifa名稱源自一九三○年代反對希特勒的德國社會主義團體。

除將Antifa指定為恐怖組織，川普在其「真實社群」平台上還寫道，他也強烈建議以最高法律標準與實務，徹查Antifa的眾金主；川普還以全大寫字母斥Antifa是「一場病態、危險、激進的左翼災難」。

白宮並未立即提供Antifa被安上恐怖組織的細節，十七日在美國國務院官網上的九十五個「指定外國恐怖組織」名單中，也沒有Antifa。美國也沒有「指定國內恐怖組織」名單。

脫口秀嘲諷川普 節目被停播

從襲警暴行到二○二一年一月六日美國國會山莊暴動的幕後黑手，川普多年來總將各種錯誤歸咎於Antifa。他首度執政時就揚言將Antifa指定為恐怖組織，但被時任聯邦調查局長瑞伊打回票，理由是Antifa「是運動或意識形態」，而非團體。如今重拾當年未竟之志，據信與美國保守派政治網紅兼川普政治盟友柯克日前遭槍殺身亡有關。與此同時，美國知名脫口秀主持人吉米．金摩因在「美國廣播公司」（ABC）的深夜脫口秀節目中，諷刺川普對柯克之死的反應—「這不是成年人哀悼朋友的方式，更像是四歲小孩為金魚默哀」，遭聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾十七日公開威脅，要撤銷播出金摩節目的ABC附屬電視台的廣播執照。消息傳出後，全美最大的ABC附屬台業者之一Nexstar宣布停播金摩節目，隨後由迪士尼擁有的ABC也跟進，立刻引發批評者譴責此為「政府審查」，令美國失去言論自由。

川普發文大讚，「恭喜ABC終於有勇氣做該做的事」。金摩本人則尚無回應。

