中俄假訊息操弄柯克之死 激化美國對立

虛假訊息監測機構NewsGuard警告，俄羅斯、中國和伊朗的國營媒體，正利用保守派人士柯克遇刺事件，散播陰謀論、假訊息和激化對立言論，意圖擴大美國內部分裂。（美聯社）

2025/09/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國保守派活動家柯克（Charlie Kirk）十日在猶他州猶他谷大學出席「美國回歸之旅」校園活動時遭槍擊身亡。引發美國社會震驚之餘，俄羅斯、中國和親伊朗團體等美國主要對手趁隙散播陰謀論、假訊息和激化對立言論，意圖擴大美國內部分裂。

趁隙散播陰謀論 暗殺數小時後就出現

「美聯社」指出，華府的對手長久以來利用假造的社群媒體帳戶、網路機器人和假訊息，將美國描繪成一個受極端主義和槍枝暴力困擾的危險國家。柯克槍擊案為這些對手提供了另一個機會來形塑公眾認知。就在柯克死亡後數小時，社群媒體隨即出現來自俄羅斯的陰謀論，聳動地聲稱美國正走向內戰，以及將矛頭指向美國民主黨，預測會有更多暴力事件發生；與北京有關的網路機器人指柯克之死顯示出美國的暴力、兩極化與失能。

請繼續往下閱讀...

美國網路媒體「政客」（Politico）報導，根據假消息追蹤機構NewsGuard表示，從九月十日至十七日，中國、俄羅斯和伊朗的官方媒體共提及柯克超過六千次。如代號為「Storm-1679」的俄羅斯影響力行動，在社群媒體上發布影片，暗示烏克蘭人廣泛慶祝柯克之死。與伊朗有關聯的團體則指控以色列策劃這起槍擊案，以報復柯克此前反對美國六月對伊朗的軍事打擊。此外，在Ｘ平台上，親中帳號散播假訊息，聲稱嫌犯曾捐助川普的競選活動。

上述作為反映各國會針對自身政治目的設計錯誤訊息。例如中國著重柯克之死的暴力性質，描述美國為一個充斥暴力持槍者和政治極端主義者的國家；俄羅斯試圖將柯克之死與烏克蘭議題掛鉤；親伊朗團體指以色列為柯克之死幕後黑手，反映出德黑蘭與特拉維夫先前的嚴峻對峙情勢。

對抗外國訊息戰 美也自廢武功

除了來自海外敵對國家的行動，美國內部也削弱自身對抗外國訊息戰的能量。負責追蹤外國不實資訊的「全球參與中心」（GEC），今年早先遭共和黨以該機構對保守意識形態進行審查為由關閉。國務院也在十七日宣布終止打擊外國假訊息的相關業務。

根據「對抗網路仇恨中心」（CCDH）追蹤，號召為柯克報復的網路貼文光是在Ｘ平台就有四三○○萬瀏覽數。CCDH創辦人兼執行長阿邁德認為，無論假訊息來源為何，社群媒體企業應更積極地攔阻外國假訊息以及本土煽動暴力的言論。

猶他州州長考克斯在近日的新聞發佈會上也提到，當局正追蹤大量假訊息，「我們目睹到的是美國的對手想要看見暴力，試圖灌輸假資訊和鼓動暴力的機器人來自俄羅斯、中國和世界各處」。

對此，俄中伊皆否認針對美國散布假訊息，中國外交部發言人在社群媒體發文表示，「堅決反對部分美國政治人物控訴中國灌輸假訊息和鼓動暴力」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法