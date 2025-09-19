高市早苗參選 安倍冥誕造勢

被視為自民黨下屆總裁最有力人選的前經濟安保擔當大臣高市早苗，18日正式表態參選。（路透）

2025/09/19 05:30

三度參戰 被視為自民黨下屆總裁最有力人選

〔駐日特派員林翠儀／東京十八日報導〕被視為自民黨下屆總裁最有力人選的前經濟安保擔當大臣高市早苗，十八日正式表態參選，十九日將召開記者會發表政策藍圖，廿一日在東京舉行造勢大會，由於當天正好是已故前首相安倍晉三的生日，具有強調繼承「安倍路線」的效果。

請繼續往下閱讀...

小泉進次郎 預定明天宣布

另一位總裁熱門人選小泉進次郎，則預定廿日壓線召開參選記者會，他的競選團隊目前集結前首相岸田文雄的親信木原誠二、現任首相石破茂的親信齋藤健，還有安倍親信加藤，背後則有前首相菅義偉力挺。小泉近日宣布將會繼承部分「石破路線」，一般認為旨在爭取石破的黨員票。

另外，在岸田內閣和石破內閣連續擔任官房長官的林芳正，十八日也發表「林方案」政策藍圖。他提出將實質薪資成長率維持在一％水準，並將引進「日本版福利金」，針對中低收入家庭予以支援等目標，強調希望延續石破茂政權。

相對於高市的「安倍路線」，小泉和林芳正均凸顯「石破路線」，因此這次總裁選舉，也可說是一場石破與安倍的路線之戰。

高市在二○二一年和去年兩度出馬角逐自民黨總裁，去年在第二輪投票時遭石破逆轉而敗陣，今年捲土重來，被視為最有力人選。本月八日自民黨確定將舉行臨時總裁選舉後，高市相較於其他四位對手，在電視媒體的曝光度極低，但在社群平台和YouTube頻道擁有大量粉絲的她，仍擁有極大的網路聲量。比起前兩次參選，高市這次與其說是挑戰者，更具有「大物」氣勢，原本外傳將在十七日召開參選記者會，結果延後兩天宣布，一般認為這是為了觀察對手的動向，做出最萬全的應對。

麻生今年支持動向 備受矚目

高市十八日拜會自民黨最高顧問麻生太郎，傳達參選決心。朝日電視新聞聯播網ANN NEWS報導，麻生以「要保持開朗且充滿活力地奮戰下去」鼓勵高市。「開朗且充滿活力」，是麻生很有名的座右銘。麻生去年在第二輪投票時表態支持高市，今年的動向也備受矚目。

高市在記者會上表示，當前政治最需要的就是將對生活與未來的不安，轉化為夢想與希望，她會努力以強而有力的政治，克服日本目前面臨的危機，告訴民眾未來的走向，並維持政局穩定。高市預定十九日公布施政藍圖，廿一日晚間在東京舉行造勢大會，日本保守派知名媒體人櫻井良子將為她站台。雖然東京會場僅能容納百人參加，但屆時將在全國廿五個地方的會場同步連線，並開放網路直播。

有意思的是，廿一日是安倍生日，高市被視為這次總裁選舉中最能延續「安倍路線」的參選人。高市在二○二一年首次參選自民黨總裁時，獲得安倍力挺。今年七月八日安倍忌日當天，她也和安倍遺孀昭惠夫人一起到安倍家墳前上香，並表明將讓日本重新站起來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法