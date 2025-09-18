加重謀殺罪 槍殺柯克面臨死刑

本月10日在猶他州槍殺保守派政治網紅柯克的羅賓森，16日被依加重謀殺罪起訴，檢方矢言將求處死刑。（路透）

2025/09/18 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕涉嫌槍殺美國保守派網紅柯克的廿二歲嫌犯羅賓森，十六日被依加重謀殺罪起訴，猶他州檢察官矢言將求處死刑。

羅賓森十六日穿著防自殺服，在猶他州出庭，聆聽起訴罪名，除了開口證實自己的姓名，全程不發一語，聽法官念出七項罪名，其中刑期最重的是加重謀殺，其他起訴罪名包括妨礙司法、以及干擾證人，據稱他曾要求室友刪除罪證簡訊。

羅賓森涉嫌十日在猶他谷大學校園，從一處屋頂發射步槍子彈，擊穿正在發表演說的柯克頸部。案發後檢警追緝兇嫌卅三小時後，羅賓森在父母勸說下出面自首。

葛瑞十六日的記者會透露羅賓森與和他有戀愛關係的跨性別室友，在案發當天的簡訊內容，首次披露出可能的犯案動機，包括嫌犯曾在簡訊中坦承行凶。

羅賓森簡訊告訴室友，鍵盤下有留紙條，紙條上說「若有機會幹掉柯克，我會把握」；之後的簡訊對話中，羅賓森被室友問到是否犯下這起槍殺案，坦言「是我」，至於原因，他說：「我受夠了他的仇恨。」羅賓森向室友透露，計畫這次槍擊行動已經超過一週，又叫室友刪除對話。

這起槍擊案震驚全美，也挑起對美國社會分裂的憂慮。美國總統川普在案發後，將矛頭指向激進左派份子。司法部長邦迪十五日表示，「絕對會針對」有仇恨言論的示威者，並宣稱有權力調查拒絕印刷燭光追悼柯克海報的企業。紐約時報指出，這番言論遭到廣泛批評後，邦迪十六日發文從對仇恨言論的廣泛詮釋，限縮為「逾越界線變成暴力威脅的仇恨言論，並不受到憲法第一修正案保障，那是犯罪」。

前總統歐巴馬十六日在賓州出席「傑佛遜教育學會」全球峰會時，暗批川普和其盟友，正利用柯克遇刺案，挑起分裂，並且噤聲有關柯克理念的辯論。歐巴馬說，柯克遇刺喪生「駭人而且是個悲劇」，但「不論是民主黨、共和黨、獨立黨派，我們都體認到，無疑的，兩邊都有極端份子、說一些與我所認為是美國核心價值相違背的事情」。「這是美國的價值觀，我認為這種緊張高張之際時刻，總統的工作之一，就是把大家團結在一起」。

