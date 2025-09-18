自民黨總裁選舉 路線與世代之爭

日本自民黨確定10月4日進行臨時總裁選舉投開票。（記者林翠儀攝）

2025/09/18 05:30

駐日特派員林翠儀／特稿

日本自民黨總裁選舉最終可能有五人參選，雖然人數偏多，但與去年九人參選的大混戰相比，反而顯得比較單純，基本上從政治光譜、經濟立場和年齡來區分，這次總裁選舉可以說是一場保守派與自由派之爭、積極財政派與財政健全派之爭，以及世代之爭。

保守票大量流失 連吞敗績

自民黨臨時總裁選舉預定九月廿二日公告、十月四日投開票，目前已有前幹事長茂木敏充（六十九歲）、前經濟安保擔當大臣小林鷹之（五十歲）、官房長官林芳正（六十四歲）、前經濟安保擔當大臣高市早苗（六十四歲），及農林水產大臣小泉進次郎（四十四歲）等五人表態參選。

自民黨選票主力來自保守派，石破茂去年當選總裁後，經歷國會眾、參兩院兩次大選，皆苦吞敗績，被認為主因是保守票大量流失。這次總裁選舉，誰能挽回保守票，也關係到自民黨未來能否繼續執政。

五位參選人中，高市與小林被歸類為保守派，林芳正和茂木為自由中道派，小泉則是自由派。小泉為了淡化自由派色彩，邀請財務大臣加藤勝信擔任競選總幹事，加藤是前首相安倍晉三的親信，也被定位為保守派人馬。

在經濟政策上，五人也可區分為積極財政派與財政健全派兩種。積極財政派主張先救經濟，再談健全化，主要是透過減稅與財政支出刺激經濟，安倍晉三提出的「安倍經濟學」即為代表。財政健全派則主張避免債務膨脹，守住財政紀律，謹慎對待減稅，重視社會保障和財政可持續性。

以減稅為例，高市與小林均提出定率減稅的主張。茂木去年參選時曾提出「零增稅」政見，今年未再強調。林芳正和小泉則對減稅持謹慎態度，兩人均表態將延續石破的政策，被視為財政健全派。

除了政治和經濟主張外，這次總裁選舉還有世代之爭的氛圍。小林在十六日的參選記者會上，強調自己是唯一兼具「年輕和保守」兩大特色的候選人，暗指小泉雖然年輕，但並非保守派。小林去年首次參選時，獲得自民黨少壯派議員力挺，今年雖有人出面整合，希望集中火力支持同為保守派的高市，但告失敗，癥結就在於「世代之爭」：力挺小林的部分少壯派議員嗆聲，若小林不出馬，就轉而支持小泉。

小林出馬除了讓保守派擔憂選票分散之外，自民黨資深議員更擔心將被掃入歷史，失去舞台。小泉雖然年紀最輕，但他的競選團隊，包括在背後力挺的前首相菅義偉，均為資深議員。一旦小泉當選，資深議員仍可論功行賞，反而較不擔心會發生世代交替的問題。

