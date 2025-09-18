川普二度訪英 王室超大規模接待

美國總統川普16日抵達英國，展開歷史性的第2次國是訪問，受到英國政府和王室隆重接待。上圖為川普（左二）和第一夫人梅蘭妮亞（左一），17日前往溫莎城堡與英王查爾斯三世（右二）和王后卡蜜拉（右一）會談，並於當晚出席國宴。（路透）

2025/09/18 05:30

英王室唯一兩度邀請民選領袖

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普十六日抵達英國展開訪問，成為全球首名獲英國王室兩度邀請進行國是訪問的民選領袖。據英方說法，此次國是訪問的軍禮歡迎儀式可說是規模空前。一切排場無非是為了在川普來訪期間，深化兩國關係並處理關稅、烏克蘭戰爭等棘手外交議題。

處理棘手外交與關稅議題

川普抵英後先在美國大使位於倫敦的官邸「溫菲德莊園」過夜。英國國王查爾斯三世與王室成員十七日在溫莎城堡以紅毯、馬車車隊、禮炮、軍機飛行和奢華國宴迎接川普伉儷。川普與第一夫人梅蘭妮雅抵達溫莎城堡後，先由威廉王子與凱特王子妃接待，查爾斯與王后卡蜜拉隨後加入，在沿途一三○○名儀隊護送下一同搭乘馬車前行。後續行程包括觀賞與美國相關的王家收藏品，接著參訪已故女王伊莉莎白二世等多名英國君主長眠的聖喬治禮拜堂。

美科技巨擘宣布在英投資數百億

「路透」指出，首相施凱爾希望藉由王室接待的氛圍替英國取得優勢，以便尋求鞏固兩國「特殊關係」，深化貿易連結，取得數十億美元投資。川普啟程前，微軟、輝達等科技巨擘宣布計畫在英國投資逾四百億美元人工智慧基礎設施，貝萊德、Alphabet與黑石集團等企業也啟動數十億美元的英國投資規劃。不僅如此，英政府也欲與美方商討關稅，並就烏克蘭議題向川普施加壓力。

真正的實質談判將於十八日在施凱爾的鄉間官邸契克斯舉行。施凱爾的核心目標之一，是推動今年五月簽署的「經濟繁榮協議」進一步落實。儘管英國從美國手中談下優於全球其他國家的十％基準關稅，但其中關於逐步取消英國鋼鋁出口廿五％關稅的條款至今尚未實現。

此外，當前的工黨政府也盼望能從川普的到訪重振政府聲望和信任。施凱爾近期所面臨的國內政治壓力，包括做為緊密盟友的前副首相兼住房大臣雷納因住房稅醜聞請辭，迫使內閣改組，以及前駐美大使曼德森因與性犯罪富豪艾普斯坦關係密切遭解職，引發對施凱爾人事任命眼光的質疑。

川普的到來也引起部分英國民眾反彈聲浪，促使倫敦當局部署一六○○名警力戒備抗議活動。此外，在川普抵達後，溫莎城堡夜間遭人投影川普與艾普斯坦影像。警方十六日宣布以「惡意通訊」逮捕四人，強調「警方對於在溫莎城堡進行的未經授權活動極度重視」。

