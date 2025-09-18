歐盟抗俄 打造「無人機牆」 

俄羅斯無人機先後入侵波蘭與羅馬尼亞領空，引發歐洲高度警戒，歐盟準備投入60億歐元，藉由在烏克蘭戰場上經受實戰考驗的科技，打造「無人機牆」。圖為烏克蘭自製的Leleka無人偵察機。（路透檔案照）

2025/09/18 05:30

擬投入2134億 並攜手烏克蘭 發展聯合工業

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯與白俄羅斯進行「西部二○二五」（Zapad-2025）聯合演習期間，俄無人機先後侵入波蘭與羅馬尼亞領空，引發歐洲高度警戒。「金融時報」十七日報導，為應對莫斯科潛在威脅，歐盟準備投入六十億歐元（約二一三四億台幣），藉由在烏克蘭戰場上受實戰考驗的科技打造「無人機牆」。

請繼續往下閱讀...

組無人機聯盟 應對潛在狀況

俄無人機侵入波蘭領空觸發歐盟防空網，啟動包括戰鬥機和愛國者防空飛彈系統等尖端武器，並由荷蘭派出的F-35將十九架無人機擊落。然而，以尖端武器打擊廉價無人機，凸顯歐洲仰賴昂貴軍事科技問題，可能成為俄羅斯未來得以利用的弱點。為彌補此一缺陷，歐盟鼓勵成員國以共同資金，共同採購已在烏克蘭戰場上證明能夠發揮作用的武器系統。

歐盟執行委員會主席馮德萊恩指出，歐洲必須在東部邊界建立一道「無人機牆」，並由成員國共同研發、部署和維繫，以便能即時應對潛在狀況。不僅如此，歐盟也將投入六十億歐元，攜手基輔打造「無人機聯盟」，將烏國在無人機領域所具備的能力轉變為戰場優勢及聯合工業。

報導提到，即便波蘭、波羅的海三國和芬蘭等與俄羅斯相鄰國家，陸續宣布強化前線計畫，但官員警告，只有在統一建構共享且全面統合的科技才會發揮效果。一名歐洲官員表示，歐洲的防衛態勢過於分裂，如此一來俄羅斯能針對性研擬策略各個擊破。

烏克蘭在逾三年戰爭期間，雖得仰賴美國和歐洲盟友大型武器支援，但在面對以無人機為核心的現代戰爭中，自身也發展出因應策略。為解決標準雷達無法探測到小型、低空飛行的「見證者」攻擊無人機的問題，烏國科技公司研發出一套全國性的聲音感測器系統，辨識無人機聲符後，將所得的資訊向配有防空武器和重型機槍的機動部隊發送，比起飛彈攔截更經濟實惠。

烏克蘭總統澤倫斯基已向波蘭提供對抗俄羅斯無人機的訓練方法。立陶宛國防部次長阿列克薩向金融時報表示，該國正仿效烏克蘭利用機動部隊擊落無人機的實務操作，「使用戰鬥機和飛彈等昂貴武器所費不貲，這就是我們為何推動更實惠且聰明的解決方案」。

美啟動援烏新機制 北約買單

「路透」十六日引述知情人士說法，美國國防部負責政策事務的次長柯伯吉批准兩批各五億美元，向烏國運送出自「烏克蘭優先需求清單」（PURL）的軍備。不但是北約成員國、烏克蘭與美國制定的援烏新機制首度啟用，也是川普政府此前僅以軍售或消耗前總統拜登核准的援烏包裹後，首次以援助形式向烏國運輸武器。

依照新機制，由基輔提出每批約五億美元價值的優先需要武器，再以北約資金向美國採購。消息人士不願透確切軍援品項，僅提及包含烏國迫切需要的防空系統。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法