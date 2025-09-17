TikTok完全脫中 美國會鷹派堅持嚴審協議

美國和中國談判代表15日就短影音平台TikTok「不賣就禁」達成架構協議，美國國會對中強硬派議員表示，將嚴格審查協議，讓TikTok脫離中國控制。（路透檔案照）

2025/09/17 05:30

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中談判代表十五日結束馬德里貿易談判後，就短影音平台TikTok「不賣就禁」一事達成架構協議，將交由美國總統川普與中國國家主席習近平十九日通話後敲定。對此，美國國會的對中強硬派議員表態，將嚴格審查協議，並堅稱川普與中國達成的協議，必須遵守去年國會通過的法律，讓TikTok脫離中國控制。

美國政治新聞網站Politico報導，聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」一名發言人表示：「任何協議都必須遵守去年跨黨派共同通過、具歷史意義的法案，包括徹底剝離（TikTok中國母公司）字節跳動（ByteDance）的控制權，以及演算法完全脫鈎。」

請繼續往下閱讀...

白宮一名知悉談判內容的人士透露，屆時字節跳動對TikTok的持股可能低於廿％，以符合上述法案要求，並將徹底消除中共存取美國公民個資的可能性。美中戰略競爭特別委員會共和黨籍主席穆勒納爾表示期待審閱和瞭解這份協議。

報導指出，在美國國會，即使是共和黨對中強硬派議員，也多半迴避討論川普談成協議後，事態將會如何發展，即若川普達成一份公然違反法案的協議，國會將做出何種回應，僅有少數議員展現強硬態度，多數資深議員均謹慎觀望。

聯邦參議院司法委員會主席葛拉斯里指出，國會立法要求TikTok由美國公司持有，否則就得退出美國市場，「若低於上述標準，總統就是違反國會意見。」眾院能源暨商務委員會主席葛思理強調，「我們不能允許與中國共產黨有關的實體監控和操縱美國人民。」

路透指出，由於雙方並未透露協議具體內容，TikTok的未來仍有四大問題懸而未決，包括協議是否涉及轉移演算法，以及中國是否保留部分所有權。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法