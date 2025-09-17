爭黃岩島主權 中射水砲驅趕菲船

菲律賓16日再次指控，中國海警船在南海黃岩島周邊海域，追逐、衝撞並以水砲攻擊菲國公務船，造成1人受傷。圖為2023年12月菲中船隻在黃岩島海域爆發衝突。（法新社檔案照）

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國國務院十日核准在具有爭議的南海黃岩島（菲律賓稱馬辛洛克灘），建立國家級自然保護區，升高與菲律賓本已緊繃的主權爭端，十六日又指控馬尼拉「非法侵闖」黃岩島水域，並衝撞中方船隻。菲律賓則反控中國海警船追逐、衝撞並發射水砲攻擊菲船，造成一人受傷。

菲律賓海岸防衛隊十六日發表聲明指出，菲律賓漁業暨水資源局船隻「BRP Datu Gumbay Piang」（舷號三○一四），在運送補給到黃岩島途中，遭兩艘中國船隻追逐。在距離黃岩島約十四海里處，舷號五二○一的中國海警船對該船右舷發射水砲，另一艘舷號二一五六二的中國海警船，則試圖衝撞該艘菲國船隻左舷。

在距離黃岩島約十海里處，一艘中國海上民兵船也企圖衝撞該艘菲國公務船，但被菲船躲過。

塔瑞耶拉表示，中國的侵擾行為持續約廿九分鐘，導致菲國船隻指揮室窗戶玻璃破裂、船艙、電子系統和多部空調機受損，一人受傷。

中國海警局稱，逾十艘菲律賓公務船從不同方向「非法侵闖中國黃岩島領海」，中國海警依法對菲船採取喊話警告、航路管制、水砲噴射等管制措施。其中，菲方三○一四號公務船無視中方警告，蓄意衝撞中國海警船，「碰撞責任完全在菲方」。

中國外交部在例行記者會上也聲稱，菲律賓「嚴重侵犯中方主權和權益，嚴重破壞海上和平穩定」，中方依法採取必要措施，維護自身領土主權和海洋權益，「無可非議」。

對此，菲律賓國家海事委員會發言人羅培茲回應，中國海警聲明與事實不符，「全屬謊言」，只是「另一起中國假訊息和政治宣傳事例」。

菲律賓海軍發言人崔尼代指出，中國外交部的說法是「以虛假的論述來支持虛假的主權聲索」，企圖將其在爭議水域的非法部署及脅迫、侵擾行徑正當化；中國海軍、海警局或海上民兵，在菲國專屬經濟區（EEZ）採取的任何管制措施，均屬非法。

