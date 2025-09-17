華府競奪戰略港口 削弱中國海運實力

川普政府考慮鼓勵本國或西方民營企業，收購中國持有的港口股權，例如貝萊德集團向香港長江實業買下包括巴拿馬運河在內的23國港口資產。（路透檔案照）

2025/09/17 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「路透」十六日引述知情人士報導，川普政府正計畫削弱中國透過其全球港口網絡所形塑的海上實力，將更多具有戰略價值的港口納入西方掌控，這是一九七○年代以來美國最具野心的海事擴張行動，以因應華盛頓對於在與中國的潛在衝突中，可能因海洋影響力陷入劣勢的擔憂。

買下中國持有港口股權

川普政府官員認為，美國的商業船隊配備不良，無法在戰時為軍方提供後勤支援，且過度仰賴外國船隻和港口。知情人士透露，華府考慮的選項包括支持美國或西方民營企業，買下中國持有的港口股權，並舉貝萊德集團（BlackRock）三月向香港長江實業買下包括巴拿馬運河在內的廿三國港口資產為例。

除了巴拿馬，美國官員和國會議員關切中國在希臘、西班牙、加勒比地區和美國西岸所持有的海事基礎設施。風險和情報顧問公司「KCS集團」創辦人普爾—羅布指出，美國政府視中國在全球港口的投資為國安重大威脅，因為中國可藉此在地緣政治危機中進行間諜活動、建立軍事優勢或擾亂供應鏈。

透過盟友關係 抗中影響力

短期至中期內，美國可能持續透過建立盟友及夥伴關係，對抗中國在關鍵港口的影響力。例如，中國在希臘最大港彼里夫斯港（Piraeus）的利益受到美國關注。該港為串聯歐洲、非洲與亞洲貿易路線的樞紐，而中國國企「中國遠洋海運集團」（COSCO）持有彼里夫斯港口有限公司六十七％股份。今年一月，美國務院以COSCO與中國軍方有關係為由，將其列入黑名單。

美國「聯邦海事委員會」三月針對七處海事扼制要道進行檢視，以瞭解是否存在「導致不利航運條件」的法規和政策，例如連接西班牙與非洲、做為進入地中海門戶的直布羅陀海峽。西國總理桑傑士尋求深化與中國貿易關係，升高華府對北京取得該國港口權限的擔憂。據西班牙港務局發言人說法，COSCO掌握瓦倫西亞和畢爾包港口貨櫃碼頭的營運權。

