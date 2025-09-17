川普再下令 美軍二度打擊委內瑞拉運毒船

白宮十五日透過Ｘ平台發佈的影片顯示，一艘運毒船遭到美軍攻擊，在海上變成一團火球。（路透）

2025/09/17 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美軍十五日在總統川普命令下，再度打擊一艘據稱從委內瑞拉載運毒品的船隻，川普並暗示軍事打擊行動將擴大到陸地，打擊從陸路走私毒品活動。

川普十六日凌晨在社群媒體發文，指出美軍在南方司令部責任區對確認身分的毒品走私集團和恐怖分子，執行第二次打擊行動，並張貼一段約卅秒的影片，顯示一艘航行在海上的小船突然爆炸，變成一團火球，美軍是在這些經證實為來自委內瑞拉的毒品恐怖分子，在公海運送非法毒品前往美國時執行攻擊行動，擊斃三名男性恐怖分子，「這些極為暴力的毒品走私集團，對美國國安、外交政策，以及關鍵美國利益構成威脅」。

川普暗示 美軍打擊行動可能擴至陸地

這是川普繼二日後第二次對委內瑞拉毒品走私活動採取軍事行動。川普十五日在白宮向記者表示，美國已經掌握該船載運毒品的證據，「你們只要看看海面上散布的貨物，到處都是一大袋一大袋的古柯鹼和芬太尼」。川普還暗示，美軍打擊毒品走私行動可能從海上擴大到陸地，「我們現在正告這些販毒集團…他們從陸路來，我們就會以阻止這些船隻的相同方式，去阻止他們」。

川普並未點名哪些販毒集團。白宮也未披露這兩次軍事打擊運毒船行動的細節，包括行動依據的法律授權。稍早，國防部長赫格塞斯發文，表明川普政府會窮盡一切手段，捍衛美國國土和人民，不受毒品走私所害，「我們將追蹤、擊殺他們，在我們選擇的時間、地點，瓦解他們在西半球的網絡」。

委內瑞拉政府尚未回應美軍的最新行動。針對美國國務卿魯比歐表示有「百分之百把握」，二日行動目標涉嫌運毒的說法，總統馬杜羅十五日批評美國「侵略」，委國將行使其「正當自衛權」。

另外，美國國務院十五日向國會提交二○二六財政年度主要毒品轉運國或主要非法毒品生產國名單，中國再度名列其中。去年拜登政府也將中國列入名單。國務院新聞稿指出，中國是全球非法芬太尼前驅化學物的最大來源，北京當局長期補貼前驅化學物出口，且未能防止中國企業向販毒集團出售這些前驅物，使得芬太尼得以在墨西哥等地生產。

國務院還指控，中國也是助長俗稱「科學怪人」的異硝氮烯（nitazenes），以及「冰毒」甲基安非他命等合成毒品的主要供應源。

