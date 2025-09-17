自民黨總裁選舉5強 本週就定位

日本官房長官林芳正也表態參選自民黨總裁，預定本週推出「林方案」執政藍圖。（法新社）

2025/09/17 05:30

高市早苗19日宣布

〔駐日特派員林翠儀／東京十六日報導〕自民黨臨時總裁選舉本週進入關鍵表態期，前經濟安保擔當大臣小林鷹之十六日召開記者會，正式宣布出馬角逐。官房長官林芳正也表態參選，預定本週推出「林方案」執政藍圖。農林水產大臣小泉進次郎正為宣布參選做準備，前經濟安保擔當大臣高市早苗則預定十九日召開記者會。由於前幹事長茂木敏充已於上週宣布參選，以目前情勢來看，最終將有五人參選。

林芳正、小林鷹之確定參選

小林在記者會上強調，自民黨已危在旦夕，搞不好這是最後一次總裁選舉，他是帶著強烈的危機感參選。他希望帶領日本再次成為科技強國，並為世界所需要，具體提出對人工智慧（AI）、量子運算和太空等戰略產業的大膽投資計畫。

請繼續往下閱讀...

現年五十歲的小林已五次當選眾議員，被視為自民黨新生代的保守派之星。在召開記者會前，小林在國會召開支持團隊的啟動儀式，有廿位黨籍國會議員出席。小林強調自己是兼具「年輕和保守」兩大特色的唯一候選人，積極爭取中生代和年輕議員支持。不過，出席議員也包括首相石破茂的好友、前防衛大臣濱田靖一，而且相較於去年的始動式聚集四十多名黨籍議員，今年明顯少了一半。

對於將成為總裁選舉焦點議題的稅制，小林主張針對年輕世代與在職勞動世代，實施「有期限的定率減稅」，並將摸索「新的所得稅制度」，目標是維持與壯大中間階層。在外國人政策方面，小林主張加強管制外國資本收購日本企業和土地，提高防衛經費，反對政府發展太陽能政策，因為太陽能板供應鏈過度依賴特定國家。

現年六十四歲的林芳正，當選過五次參議員和兩次眾議員，歷練過外務大臣和文部科學大臣等職務，在岸田文雄內閣擔任官房長官，石破內閣繼續延用。這次是他第三次挑戰總裁大位。

林芳正在國會正式表達參選決心，強調將秉持經驗與政績為國家服務，預定本週推出「林方案」執政藍圖。產經新聞報導，林芳正將延續上次總裁選時的政見，持續致力於實現「工資增幅超過物價上漲」，並推動修憲。據報導，林芳正將邀請前厚生勞動大臣田村憲久擔任競選總幹事，田村也是石破好友，曾是石破派成員，二○二三年加入岸田派。

林芳正為舊岸田派的二把手，上週已向前首相岸田文雄報告出馬意願，並已取得諒解。不過，朝日新聞報導，舊岸田派已有部分人馬可能轉向支持小泉進次郎。

小泉準備宣布參選

小泉十六日在國會受訪時也表達參選意願，正在為正式宣布做準備。他已邀請去年參選的財務大臣加藤勝信擔任競選總幹事。加藤與前首相安倍晉三關係密切，具保守派色彩，一般認為小泉邀請加藤抬轎，是為了平衡他的自由派色彩。

日本前經濟安保擔當大臣小林鷹之16日召開記者會，正式宣布出馬角逐自民黨總裁。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法