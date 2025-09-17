帛琉與中國「處於戰爭狀態」

帛琉總統惠恕仁指出，帛琉已經「與中國處於戰爭狀態」，而且「持續受到北京威脅」。（法新社檔案照）

2025/09/17 05:30

總統惠恕仁揭露北京威脅 甚至走私毒品

〔國際新聞中心／綜合報導〕我太平洋友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）指出，帛琉已經「與中國處於戰爭狀態」（already at war with China），且「持續受到北京威脅」。而對抗這種脅迫最好的方式，就是與志同道合的國家建立夥伴關係。

建立夥伴關係 抗中持續威脅

軍事新聞網「Breaking Defense」十六日報導，惠恕仁的前述發言值得注意，因為中國正積極拉攏太平洋島國，包括今年「太平洋島國論壇」（PIF）主辦國索羅門群島。北京成功施壓索羅門群島，將台灣、美國與日本排除在本年度會議之外。

在太平洋島國論壇開幕前，惠恕仁八日在夏威夷指出，中國正試圖侵蝕帛琉的領導階層、破壞重要服務，削弱人民對政府的信心，甚至將毒品送到這個太平洋島國，「顛覆我們的社會」。

惠恕仁在美國印太司令部舉辦的「國際軍事法律與行動會議」上發表主題演說，指出帛琉正遭遇來自中國的經濟脅迫，中國投資者在帛琉購買或取得長達九十九年的土地租約，卻讓土地閒置不用；此外，北京也以一百萬名觀光客利誘帛琉，希望帛琉與台灣斷絕邦交，轉而與中國建交。

人民長遠安全與保障 超越金錢

惠恕仁強調，「有時我們必須超越金錢去思考，我們要考量的，是人民長遠的安全與保障。」「我們必須幫助人民理解，由於我們的地理位置，我們正持續處於威脅之下。我甚至可以說，我們已經置身於戰爭之中。而對抗這種脅迫最好的方式，就是與志同道合的國家建立夥伴關係，因為我們相信，和平來自於實力，而存在本身就是一種嚇阻。」

中國將觀光依賴武器化 經濟脅迫

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）太平洋事務專家、前澳洲外交官索拉（Mihai Sora）指出，位於「第二島鏈」關鍵節點的帛琉，多年來一直處於中國在太平洋地區脅迫戰術的最前線。中國將帛琉對中國觀光客的依賴武器化，藉此施加經濟壓力；與中國有關的跨國犯罪集團在帛琉日益活躍，中國開發商正在購買靠近美國戰略設施的土地，「問題清單還在持續增加。」

因此，索拉認為，惠恕仁對中國政府的憤怒並不令人意外，他的結論也很理性，即更大的美軍存在對帛琉的國家安全至關重要。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）的中國調查和分析計畫主管貝書穎（Bethany Allen）則指出，白宮近期考慮對東加、萬那杜與吐瓦魯實施旅行禁令，並考慮關閉在當地的領事館，值此中國帶來空前挑戰之際，這些行動破壞太平洋地區對華府的信任。貝書穎認為，現在正是澳洲、美國與其他志同道合國家，回應帛琉的呼籲，展現自己是值得信賴的夥伴，並尊重太平洋島國需求的時候。

