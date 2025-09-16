「愛國者治澳」後澳門首場選舉／投票率第三低 廢票創新高

澳門14日舉行立法會換屆選舉，投票率約53％，為史上第3低。（法新社）

2025/09/16 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國澳門特別行政區十四日舉行立法會換屆選舉，也是二○二四年「愛國者治澳」選舉法修法後首次選舉。官方宣布，本屆投票人數創下澳門選舉史新高，但廢票數也是歷屆最多，投票率約五十三％，為史上第三低。

在近七十萬人口的澳門，本屆選民超過卅二．八萬，選出卅三名立法會議員中的十四席（另十二席為間接選舉、七席官方任命）。結果顯示，投票人數為十七萬五二七二人。特首岑浩輝表示，此次選舉落實「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治方針，也充分貫徹了「愛國者治澳」原則。

請繼續往下閱讀...

上一屆二一年立法會選舉時，澳門選舉管理委員會「DQ」（取消資格）廿一名候選人，民主派人士全軍覆沒，結果寫下一九九九年澳門移交中國後最低的四十二．三％投票率，也是唯一跌破五十％的選舉。

二四年澳門修改「立法會選舉法」，將「愛國者治澳」原則制度化，賦予維護國家安全委員會審查候選人是否效忠「基本法」和澳門的權力。國安委七月DQ「澳門創建民生力量」和「傳新力量」共十二名候選人資格，最終只有六組共七十一人競選，為主權移交以來最低。

儘管本屆投票人數創下新高，投票率也回升十一％，仍為史上第三低。政治學家蘇鼎德（Eric Sautede）指出，此次選舉是一次「用腳投票」的完美詮釋。另外，空白選票和廢票分別有近六千張和約七千張，總計達一．三萬票，佔總選票約七．四％，是上屆兩倍。

英國廣播公司（BBC）指出，外界原先預期本屆投票率將進一步受創，但澳門當局對選舉的宣傳、動員程度前所未見，而且無孔不入，包括特首岑浩輝八月致函三萬名公務員，強調「選舉是非常重要的政治活動」，是「公務員擁護《基本法》和效忠特區的重要體現」。

BBC引述葡萄牙文媒體「澳門論壇日報」報導，向來被政府要求保持中立的公務員，此次卻有人被主管問及投票意向，若無意投票，必須提交書面理由。還有一名在北京大學就讀的澳門學生向「葡新社」透露，校方透過澳門文化協會告知提供返澳投票的來回機票補貼。

政治學者余永逸指出，澳門政府在本屆選舉的成績「達標」，投票率已足以向北京當局交代；對澳門人來說，若經濟能夠維持，可以有一定程度的政治犧牲或自我收斂。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法