以色列空襲卡達 阿拉伯急開峰會聯合應對

卡達總理兼外交部長穆罕默德敦促國際社會摒棄「雙重標準」，追究以色列空襲卡達首都杜哈的責任。（路透）

2025/09/16 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列九日空襲在卡達首都杜哈商討加薩走廊停火協議的巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」高層，不僅引發國際譴責，美國總統川普亦認為不明智。阿拉伯︱伊斯蘭國家領袖十五日齊聚杜哈召開緊急峰會，研擬共同對策。

「紐約時報」指出，這場空襲不僅沒有達到以色列殲滅哈瑪斯高層的目標，卡達還是以哈戰爭近兩年來主要斡旋者之一，也是美國在中東的重要軍事基地駐地，國際社會普遍譴責以軍空襲侵犯卡達主權。然而，軍事回應不在波灣國家的選項之中，因為此舉將加劇情勢緊張，危及主政者的內政議程，況且區域各國仍仰賴美國的軍事支持。

美國總統川普十四日表示，卡達一直是美國「非常偉大」的盟友，「以色列和其他所有人，我們必須謹慎行事。當我們攻擊別人時，我們必須小心。」與此同時，美國國務卿魯比歐訪問以色列，十五日會晤以色列總理納坦雅胡，討論以軍空襲卡達後的影響。他坦承，「顯然我們對此並不滿意，總統也不滿意。但現在我們得向前看，想清楚接下來該怎麼做。」

對卡達的空襲尤其震驚以色列近年有意爭取建立盟友關係，以及視美國為主要安全承諾者的波斯灣國家。卡達總理穆罕默德向阿拉伯國家外交部長發表談話時指控，以國的空襲不僅是對特定目標的打擊，而是對協調原則本身，以及一切用以替代戰爭、毀滅的外交努力的攻擊，「促使以色列走上這條道路的是國際社會無法追究其責任，以及缺少對該國所犯之任何罪行的相應後果」，強調阿拉伯國家必須透過各個層面真正且實際的措施，來避免情勢進一步升高。

四兆美元主權基金可成反制籌碼

紐時引述分析家報導，在全世界約有四兆美元資產的波灣主權財富基金，將是波灣國家在金融和經濟上反制以色列及美國的籌碼。可能的作法還包括降級甚至撤銷二○二○年由美國背書，促成阿拉伯聯合大公國、巴林和摩洛哥與以色列建立外交關係的「亞伯拉罕協議」。

