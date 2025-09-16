因應中國在南海強勢／日擴大軍援8國 供大馬無人機

日本將向馬來西亞提供救援船隻和無人偵察機，提升大馬的海上安全能力，以因應中國在南海地區咄咄逼人的態勢。圖為日方人員訓練大馬軍事人員如何使用無人機。（取自日本外務省OSA政府安全保障能力強化支援臉書）

2025/09/16 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本近年不斷調整在亞太地區安全部署，今年預計向八個國家提供軍事援助，數量增加一倍。最新消息指出，日本準備向馬來西亞提供救援船隻和無人偵察機，提升大馬的海上安全能力，以因應中國在南海地區咄咄逼人的態勢。

據報導，鑑於中國在南海爭議水域愈發強硬，日本近年在國際海軍採購和貿易中更加活躍，將根據「政府安全保障能力強化支援」（OSA）計畫，向大馬空軍提供價值四億日圓（約八二○二萬台幣）的救援船，預計下月一日交付。至於無人機部分，除了非軍用無人機將在本月廿二日交付外，其他細節並未公開。

提供救援船 有助情報、監視和偵察任務

日本駐馬來西亞大使四方敬之表示，大馬面向南海和麻六甲海峽，與大馬的合作對日本而言至關重要。日方提供的救援船將提升大馬空軍的救援和救災能力，也有助於情報、監視和偵察任務，開展持續的海上監視活動，從而強化大馬海上安全能力。馬來西亞國防大學國防與國際安全研究中心主任梁國威表示，這些資產將增強大馬軍隊與國內和地區其他安全和緊急部門合作，應對非傳統安全問題的能力。

日本提供裝備以增強開發中國家的安全能力，是自身安全和嚇阻能力的重要環節，旨在促進「自由開放的印太地區」。菲律賓、斐濟和孟加拉均已根據OSA計畫接收相關裝備。四方敬之還強調，國際社會正面臨各種區域安全挑戰，而日本正處於最嚴峻、最複雜的安全環境之中，不僅要加強自身能力，還要積極營造基於法治的和平、穩定和高度可預測的國際環境，因此必須增強志同道合國家的安全和嚇阻能力。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（RSIS）研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，日本海外軍援計畫接收者同時也是北京在南海的競爭對手，「絕非巧合」，因為大馬的地理位置對日本國家利益尤其重要，麻六甲海峽和南海構成日本的能源生命線。

明治學院大學政治學教授米德福（Paul Midford）表示，此舉既是為了加強日本往返南海的海上通道安全，更重要的是，透過在南海向中國施壓，來制衡中國在東海，尤其是在釣魚台列嶼周邊的勢力。

泰國、斯里蘭卡、東加等是新一批受惠國

「日本時報」報導，日本外務省今年OSA計畫的受援國數量將增加一倍，達到八個國家，除了原先的印尼、大馬和菲律賓等國外，泰國、斯里蘭卡、東加、東帝汶和巴布亞紐幾內亞將是新一批受惠國，逐步將更多國家納入OSA計畫，以協助維護印太地區穩定。

