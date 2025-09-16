抗中影響力 澳洲與巴紐明簽新防務協議

澳洲將與巴布亞紐幾內亞簽署 歷史性的防務協議。圖為澳洲國防軍和巴紐國防軍部隊，今年7月參加在澳洲舉行的「護身軍刀」聯合演習。（美聯社檔案照）

2025/09/16 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）十五日抵達巴布亞紐幾內亞訪問，預定十七日與巴紐總理馬拉普（James Marape）簽署一項歷史性的防務協議，藉此將這個澳洲最親近的太平洋鄰國，整合到澳洲國防軍（ADF）的戰略規劃，將雙邊關係提升到與美國安全同盟相同的層級。

適逢巴紐獨立五十週年，艾班尼斯和馬拉普預定在巴紐首都莫士比港（Port Moresby）共同簽署這份防務協議。這項協議被外界視為澳洲試圖加強區域安全，以回應中國在太平洋地區擴張影響力的最新行動。

全面整合兩國部隊

澳洲廣播公司（ABC）報導，巴紐國防部長約瑟夫（Billy Joseph）表示，這項協議是一份「共同防禦條約」，將使兩國共同保衛彼此的領土，「我們不是在談協同作戰能力（interoperability），我們是在談全面整合的部隊。」

約瑟夫強調，巴紐的安全與澳洲密不可分，澳洲國防軍與巴紐國防軍（PNGDF）將密切合作，使用相同的裝備共同作戰。此外，條約也將納入類似北大西洋公約第四條的條款，即當成員國認為其領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，必須展開磋商。

這項條約是在雙方二○二三年簽署全面安全協議的基礎上，進一步深化合作。自今年六月以來，雙方對此展開正式談判，規劃讓巴紐國民以與其他國家相同的待遇，加入澳洲國防軍，並可能開啟取得澳洲公民資格的相關途徑。

自二○二四年以來，澳洲已開放紐西蘭、加拿大、英國和美國國民申請加入澳洲國防軍。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）表示，確實有意探索讓巴紐國民成為國防軍成員的可行機制，目前雙方仍需進一步協商細節。

巴紐是美拉尼西亞（Melanesia）地區面積及人口最多的國家，距離澳洲最北端不到二○○公里。這項條約簽署之際，正值中國、澳洲與美國在太平洋地區的地緣戰略競爭加劇。美國已於二三年與巴紐簽署防務協議。

約瑟夫表示，有「外部勢力」正試圖破壞澳洲與巴紐的關係，但他並未進一步說明，僅強調這項協議將向整個太平洋地區釋放訊息，「我們已經選擇我們應該信任誰，尤其是涉及安全問題時。」

澳洲近期積極強化與南太平洋地區各國的合作與安全協議，以回應中國擴張影響力對區域地緣政治的衝擊。艾班尼斯日前曾與萬那杜討論深化雙邊關係的安全與發展協議，但由於萬那杜總理納帕特（Jotham Napat）擔心，協議內容可能影響該國從其他國家獲取關鍵基礎建設資金，簽署時程已延後，仍待進一步協商。

