共和黨大老推對俄制裁法案 奇招爭取對手支持

為擴大施壓俄羅斯結束對烏克蘭的戰爭，以葛蘭姆為首的美國共和黨強硬派國會議員，準備將制裁俄國法案與即將推出的聯邦政府「持續（撥款）決議」連結。（美聯社檔案照）

2025/09/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕為擴大施壓俄羅斯結束對烏克蘭的戰爭，以南卡羅來納州聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）為首的共和黨強硬派國會議員，已擬定新策略，準備將制裁俄國法案與即將推出的聯邦政府「持續（撥款）決議」（CR）連結，智取黨內孤立主義者，也爭取民主黨對俄強硬派議員的支持。

與政府撥款法案掛鉤 智取黨內孤立主義者

美國政治新聞網站「Politico」十三日報導，葛蘭姆和同黨的賓州聯邦眾議員費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）聲明指出：「時間至關重要，我們敦促我們的同事考慮將這項（對俄制裁）法案與政府撥款法案掛鉤。」敦促共和、民主兩黨「與我們攜手推進這項立法，捍衛自由，反對暴政」。

請繼續往下閱讀...

美國總統川普十三日致函北大西洋公約組織（NATO）成員國，承諾只要北約成員國停止向俄國購買石油，並對中國徵收五十％至一○○％高額關稅，削弱中國對俄羅斯的經濟支持，美國就會對莫斯科實施「重大制裁」，以結束俄國在烏克蘭的戰爭。

CR決議是讓政府得以持續運作的臨時開支法案（Stopgap Spending Bill）。葛蘭姆和費茨派垂克指出，他們打算推動的對俄新制裁與政府撥款法案掛鉤的作法，是「與歐洲的聯合行動」，國會共和黨領袖可克服黨內孤立主義者的壓力，並向民主黨對俄鷹派施壓，同時也能在不激怒川普的情況下，推動重要的外交政策法案。

不過，即使將制裁法案納入其中，可能仍不足以贏得民主黨人的支持，但此舉仍將賦予共和黨領袖更多籌碼。據了解，葛蘭姆十三日與參院共和黨領袖圖恩（John Thune）討論這項策略，並獲得認同。葛蘭姆希望，如果歐洲也能被說服對俄國能源最大買家中國採取更強硬的立場，他最終就能贏得川普對制裁法案的支持。

觀察家指出，川普政府在執行現有制裁措施方面做得不夠，也抵制國會對俄國能源部門施加新的、更嚴厲的懲罰措施。面對莫斯科無視川普，持續對烏克蘭發動攻勢，川普若仍不願動用美國的影響力，到最後恐怕會讓自己被邊緣化。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法