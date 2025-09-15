北京邀訪 川普已讀未回

中國已正式邀請美國總統川普（左）前往北京，與中國國家主席習近平（右）舉行高峰會，但由於兩國在貿易及芬太尼議題上仍有顯著分歧，白宮尚未回應中方的邀請。（路透檔案照）

2025/09/15 05:30

關稅、芬太尼議題 美中分歧大

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國已正式邀請美國總統川普前往北京，與中國國家主席習近平舉行高峰會，但英國「金融時報」報導，由於兩國在貿易及芬太尼（Fentanyl）議題上仍有顯著分歧，白宮尚未回應中方的邀請。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）十四日與中國國務院副總理何立峰，在西班牙馬德里進行第四輪談判。美國國務卿魯比歐及戰爭部（國防部）長赫格塞斯，近日也分別與中國外長與防長通話。外界揣測，川普有可能在十月底出席南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會前，前往北京與習近平會晤。

請繼續往下閱讀...

然而，知情人士指出，美中談判缺乏進展，降低北京峰會的可能性，川普與習近平更有可能在APEC峰會場邊低調會晤。

前白宮國家安全會議（NSC）中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）表示，美中高層官員通話與馬德里會議，顯然是在為領袖層級會談做準備，但對於「川習會」應在北京或APEC峰會舉行，雙方可能仍持不同意見。此外，北京還在設法搞清楚川普政府要什麼，「一份真正的協議、持續談判，還是在北京拍照宣傳的機會？」

一名瞭解美中談判進展的知情人士透露，對於北京未打擊用於製造致命合成鴉片類藥物芬太尼的化學品出口，美方感到失望。北京表示願意採取行動，但美國必須同時撤銷川普因芬太尼而對中國實施的關稅；美方則堅持，在減免任何關稅之前，中國應先行動並展現成果。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）中國專家何瑞恩（Ryan Hass）指出，由於美中談判缺乏突破，北京峰會的合理性正在「消退」。亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任柯特勒（Wendy Cutler）認為，美中似乎沒有足夠時間，敲定足以讓川普前往北京的貿易協議，「他們更有可能在APEC會面，並宣布一系列可達成的事項，但不是貿易協議。」

此外，川普近日敦促北大西洋公約組織（NATO）成員國及歐盟對中國實施關稅制裁，並將更多中國企業列入出口黑名單，也讓人懷疑北京峰會能否順利舉行。一名前美國官員透露，儘管中方希望川習兩人在北京會面，但不會為說服川普而「送上禮物」。不過，即使川普在最後一刻才做出決定，中方也能在數日內安排好峰會事宜。

不過，前白宮國安會官員韋德寧（Dennis Wilder）認為，川習兩人更可能在北京會晤，因為川普想要反制俄羅斯總統普廷與北韓最高領袖金正恩訪中時受到熱烈歡迎的場面，但在APEC場邊會晤，很容易讓人聯想到前美國總統拜登和習近平去年在APEC舊金山峰會場邊晤談。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法