菲再聯合美日 南海巡航抗中

菲律賓飛彈巡防艦「黎薩號」與美國海軍「勃克級」飛彈驅逐艦「芬恩號」，在南海菲律賓聲索海域，進行本月第2次「多邊海上合作行動」（MMCA）聯合巡航。（取自菲律賓武裝部隊臉書）

2025/09/15 05:30

中國稱解放軍同時間也在南海「例行巡航」

〔國際新聞中心／綜合報導〕在南海情勢再次升溫之際，菲律賓、美國和日本近日在南海菲律賓聲索海域，完成本月第二次「多邊海上合作行動」（MMCA）的，以加強三方維護區域和平與安全的協同作戰能力。中國則聲稱，解放軍南部戰區在同一時間也在南海海域進行「例行巡航」，並指控菲律賓頻繁拉攏「域外國家」，破壞區域和平穩定。

菲國本月第二次多邊海上合作行動

菲律賓軍方十四日表示，菲律賓武裝部隊、美國印太司令部及日本海上自衛隊，十二日至十三日在三描禮士省（Zambales）外海舉行演習。三描禮士省距離菲中南海衝突熱點黃岩島（菲稱馬辛洛克灘，Bajo de Masinloc）約一四二海里。

這是菲律賓本月三日以來與理念相近國家完成的第二次MMCA聯合巡航，也是去年以來的第十一次，涵蓋反潛、通訊檢查、海域感知、跨甲板降落、海面攔截、分區戰術、攝影搜索和終結等項目。

菲律賓軍方動員飛彈巡防艦「黎薩號」（BRP Jose Rizal）、FA-50輕型戰機、AW-109反潛直升機、搜救機與偵察機；美方出動「勃克級」飛彈驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）、P-8A巡邏機、MH60-R多用途直升機；日方則出動具有兩棲作戰能力的「大隅號」戰車登陸艦。

菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（Xerxes Trinidad）指出，MMCA演習彰顯三方對加強海事合作、促進區域安全，以及支持印太地區法治秩序的承諾，不僅增強協同作戰能力，也展現菲律賓維護自身海洋利益以及地區和平的決心。

自去年四月起，菲律賓、美國與其他安全夥伴，已在菲律賓聲索的南海海域陸續舉行MMCA演習，現正走向常態化。崔尼代上月指出，參與國家與次數的增加，象徵國際社會支持菲律賓的南海立場。

中國十日宣布，在黃岩島海域建立國家級自然保護區，以維護黃岩島自然生態系統「多樣性、穩定性、持續性的重要保障」。對此，菲律外交部提出強烈抗議，強調菲國擁有馬辛洛克灘主權及管轄權，並視其為菲律賓「不可分割的一部分」。菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）抨擊中方，企圖以環保之名行佔領之實。

中國外交部則稱，黃岩島從來不在菲律賓領土範圍中，中方不接受菲方的無理指責和所謂的「抗議」。

美國則力挺菲律賓，國務卿魯比歐發表聲明表示，美國與菲律賓盟友同一陣線，拒絕中國設立國家級自然保護區破壞穩定的計畫。

中國人民解放軍南部戰區新聞發言人田軍里十四日聲稱，南部戰區十二日至十三日在南海海域進行例行巡航，正告菲方立即停止在南海挑起事端、升級緊張局勢，引入外部勢力撐腰注定徒勞無益。

