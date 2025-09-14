謠言終結站》南非新法取消屋主自衛權? TikTok影片造謠
謠言終結站
網傳消息：近期南非流傳TikTok影片，聲稱南非司法部推動的新法規定屋主遇到入侵者不得自衛，只能報警，甚至誤稱「入侵者若想吃烤肉就可進你家」，引起民眾擔憂。
查證結果：法新社查證發現，該影片早於2022年已出現，南非司法部當時已澄清，研擬的新法草案並未取消自衛權，入侵、竊盜等罪行仍受法律規範。司法部今年重申網傳內容屬於舊影片誤導，說法錯誤。
熱門賽事、球星動態不漏接
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
謠言終結站
網傳消息：近期南非流傳TikTok影片，聲稱南非司法部推動的新法規定屋主遇到入侵者不得自衛，只能報警，甚至誤稱「入侵者若想吃烤肉就可進你家」，引起民眾擔憂。
查證結果：法新社查證發現，該影片早於2022年已出現，南非司法部當時已澄清，研擬的新法草案並未取消自衛權，入侵、竊盜等罪行仍受法律規範。司法部今年重申網傳內容屬於舊影片誤導，說法錯誤。
熱門賽事、球星動態不漏接
中英對照讀新聞》Shoppers hunt for vintage Armani after designer’s death設計師亞曼尼逝世引發消費者對其品牌經典款的渴求下一則
AUKUS核潛艦協議 澳洲安啦