新冠疫苗連結兒童死因 專家稱本末倒置

〔編譯林家宇／綜合報導〕「華盛頓郵報」十二日引述知情人士透露，美國衛生官員將於本週在「美國疾病管制暨預防中心」（CDC）決策機構「疫苗接種實務諮詢委員會」（ACIP）簡報時，把新冠疫苗接種與廿五名兒童死亡案例連結。消息引發學者質疑，強調疫苗已歷經兒童群體廣泛研究，反而是病毒危險性未受足夠重視。

過度關注疫苗風險 反淡化病毒危害

消息一出導致研製mRNA疫苗的輝瑞與莫德納股價重挫，分別下跌逾三％與七％，另一疫苗廠諾瓦瓦克斯股價也跌逾四％。莫德納聲明表示，全球研究已證明接種利大於弊，「隨著超過十億劑疫苗施打，美國、澳洲、加拿大與歐洲並未發現新的兒童或孕婦安全疑慮」。

官員調查依據「疫苗不良事件通報系統」（VAERS），但該系統內容未經驗證，任何人皆可提交報告。CDC強調，VAERS並非用於判定死因，仍需專家調查。CDC六月簡報指出，自二○二三年七月以來，至少廿五名因新冠相關病情住院的兒童死亡，其中十六人已符合接種年齡，但無人接種最新疫苗。美國衛生及公共服務部回應，美國食品藥物管理局（FDA）與CDC會持續分析VAERS及其他資料，強調「所有更新建議皆依據科學標準，並將於本週ACIP會議審慎評估」。

報導指出，多數國家未建議健康兒童每年接種，因其多屬輕症，病故率低。但美方主張，嬰幼兒住院風險逐漸升高，且不少住院兒童無潛在疾病；疫苗除可降低重症與死亡，也能避免長新冠。

抱持疫苗懷議論的衛生部長小羅勃．甘迺迪五月下令暫停建議健康兒童接種；CDC隨後建議家長接種前先諮詢醫師；美國兒科學會（AAP）則建議所有六至廿三個月大嬰兒，以及父母同意下的年長兒童，每年接種疫苗。

麻省總醫院暨布萊根婦女醫院兒科醫師馬爾瓦表示，六月以來研究顯示疫苗未產生新的安全疑慮；北卡羅來納大學教授布魯爾則認為，過度關注疫苗風險反而淡化了病毒危害。

