配合反猶太調查 加州柏克萊交160人名單

2025/09/14

校方通知「個資已外洩」

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國西岸名校加州大學柏克萊分校十二日證實，已將一份有一六○名教職員師生姓名的名單，送交教育部供「涉嫌反猶太主義」調查；校方已通知這一六○人，警告其個資已外洩。其中被列入黑名單的知名學者巴特勒（Judith Butler）怒斥此舉形同「麥卡錫時代」復辟。

根據加州大學校長辦公室聲明，全系統各校包括柏克萊分校，經常因應政府審計、法規審查或調查而收到文件調閱要求，屬例行行政程序。加州大學發言人強調，「我們致力在履行法律義務的同時，最大限度地保護學生、教職員的隱私」。

柏克萊分校此舉據信是配合川普政府對美國名校的親巴勒斯坦與反猶太、國際學生與學術自由的打壓。該校首席校園律師羅賓森上週致函這些被列入黑名單的校園成員，指稱該校律師團已將其姓名納入一份提交給聯邦政府教育部民權辦公室的報告；該辦公室正調查「反猶太主義騷擾與歧視的指控」，以及「要求提供詳盡文件」。

任教學者痛斥校方可恥

任教於柏克萊多年的知名女性主義哲學家巴特勒，正是收信人之一；其他被列入黑名單者據信還有該校國際學生、講師與兼職教職員。巴特勒雖是猶太裔，但向來批評以色列；她十二日表示，曾質問到底洩漏了哪些個資，羅賓森卻未提供任何具體資訊。

巴特勒痛批，他們如今陷入荒誕絕望的「卡夫卡式困境」，直言「這是對信任的極大背叛」。她在致羅賓森的信中指出，此舉形同一九五○年代麥卡錫主義時期的黑名單迫害，以反共之名打壓異見者。

巴特勒感慨，柏克萊曾是一九六○年代言論自由運動的象徵，鼓勵多元觀點對話，她卅年來所堅守的正是此精神；如今校方配合政府審查，令她深感心碎與可恥。

