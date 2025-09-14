獵殺卡達哈瑪斯高層 以高層爆分歧

以色列日前向卡達杜哈發動空襲，企圖殲滅哈瑪斯組織領袖，但據信並未傷及高層任何一人，反而殺害其一些家人和官員。圖為卡達國王塔米姆十一日率官員參加遇害者的葬禮。（法新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「華盛頓郵報」十二日獨家披露，以色列九日空襲卡達首都杜哈，目標是哈瑪斯高層領導人，但行動未達預期效果。原計畫由以色列對外情報機構「摩薩德」（Mossad）派幹員赴卡達執行地面暗殺，但遭局長巴尼亞拒絕，主因是擔憂破壞與卡達的關係，並影響正進行的人質停火談判。卡達目前正接待哈瑪斯代表，並在哈瑪斯與以色列間斡旋停火談判。

在摩薩德拒行動後，以色列改採空襲方案，出動戰機向杜哈發射飛彈。然而，哈瑪斯宣稱其代理領袖哈雅及首席談判代表均未受傷，僅代表團多名親屬、助手及一名卡達軍官喪生。十二日，哈雅公開出席其子哈曼的葬禮，駁斥身亡傳聞。以方安全機構也認為，此次空襲未能擊斃任何哈瑪斯高層。

傳摩薩德拒暗殺 才改空襲

此行動凸顯以國高層嚴重分歧。包括摩薩德局長、國防軍總參謀長薩米與國安顧問哈尼比等多數國防官員反對此時動手，認為將危及人質安全。一名知情官員向以國「十二頻道」透露，人質釋放協議已近達成，暗殺行動將大幅降低成功機率。另有官員質疑總理納坦雅胡決策，強調「可於一、兩年後再行動，為何非得現在冒險？」

支持行動者則為納坦雅胡、國防部長卡茲與戰略事務部長德默爾。負責人質談判的代表阿隆未被邀參與決策會議，因預期其將反對。

「華爾街日報」另披露當天空襲細節，指以軍八架F-15與四架F-35戰機向南飛越紅海，再從阿拉伯半島另一側向卡達發射彈道飛彈。以色列直到攻擊開始前幾分鐘才向美國通報，也沒有提供目標的具體細節。美國利用偵測飛彈熱訊號的衛星，確定目標就是杜哈，並向卡達發出警報時，飛彈已襲擊十分鐘。

美國副總統范斯及國務卿魯比歐十二日會見訪美的卡達總理穆罕默德，三人會談約一小時。當天稍晚，川普也在紐約與穆罕默德共進晚餐。魯比歐週末將出訪以色列，試圖穩固美以關係，緩解因空襲引發的中東盟友間信任危機。

