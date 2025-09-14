50項美中教育計畫「高風險」 眾議員促終止

美眾議院共和黨籍議員發布報告，揭露約五十個美國與中國學術機構的合作具有「高風險」，要求終止夥伴關係。（美聯社檔案照）

2025/09/14 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」與「教育和勞動力委員會」的共和黨籍議員十二日發布調查報告，首次明確揭示數十個美國與中國進行中的教育計畫存在「高風險」，敦促斷絕合作關係。

涉及中國「國防七校」

委員會在卅九頁的報告點名約五十個美中教育夥伴關係，包括紐約大學與華東師範大學的物理研究所、約翰霍普金斯大學與清華大學的公共衛生博士學位計畫、明尼蘇達大學與中山大學的工商管理碩士（MBA）計畫，以及由北京大學化學工程系與喬治亞大學聯合提供的生物工程碩士學位。美中戰略競爭委員會主席穆勒納爾強調「這些夥伴關係必須終止」。

請繼續往下閱讀...

據委員會分析，夥伴關係的主要風險因子包括與北京理工大學、西北工業大學等俗稱中國「國防七校」，或和其他著重軍事領域或與國防、情報終端使用存在任何聯繫。

美中戰略競爭委員會才在七日提出報告，揭示國防部過去兩年資助的計畫中，共有一四○○份研究論文承認獲五角大廈支持，並與中國夥伴合作完成，涉及七百筆撥款，金額超過廿五億美元，形同以美國納稅人金錢強化主要戰略對手。

共和黨近年在全國、地方層級施壓美學術機構切斷與中國合作。但仍有部分大學在壓力下仍選擇與中國維持合作關係，例如五月遭國會審查的杜克大學，被指其與武漢大學的聯繫引發技術轉移到中國的風險。

眾議院十日通過年度國防授權法條款，禁止聯邦科學、技術領域資助與具有潛在國家安全風險中國機構合作的研究人員，並要求強化揭露聯邦研究員與中國機構的連結。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法