中菲爭奪黃岩島 美歐挺馬尼拉

美國十二日表態支持菲律賓，批評中國將在南海黃岩島設立自然保護區是破壞區域穩定。圖為二○二三年底中國海警船在黃岩島附近對一艘菲律賓漁業與水產資源局的船隻發射水砲。（法新社）

2025/09/14 05:30

抗議中國擅自設立自然保護區

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國十二日對中國日前宣布將在有主權爭議的南海黃岩島（菲稱馬辛洛克灘，Bajo de Masinloc）設立自然保護區但招致菲律賓抗議一事表態，國務卿魯比歐直言美國力挺盟友菲律賓，並稱中方此舉破壞區域穩定。此外，歐盟駐馬尼拉代表團在此事上也支持菲律賓。

黃岩島位菲國專屬經濟海域

魯比歐在聲明中劈頭就說，美國與盟友菲律賓站在一起，反對中國在黃岩島成立國家級自然保護區：中方此舉是「破壞穩定」與再次企圖脅迫，為推進其對南海的海陸主張而犧牲鄰國利益，包括阻止菲國漁民進入傳統漁場，「中國在黃岩島的行動持續破壞區域穩定」。

魯比歐籲中遵守2016裁決

魯比歐還說，中國阻止菲國漁民在黃岩島捕魚已於二○一六年被海牙常設仲裁法院裁定為非法，美國呼籲中國遵守此一對中菲兩造皆有法律約束力的裁示。

中國宣稱擁有幾乎整個南海的主權，然此主張與包括菲律賓與越南等環南海諸國的專屬經濟海域（EEZ）重疊；其中黃岩島雖位在菲國專屬經濟海域內，但自二○一二年起由中國實際控制。此外，海牙常設仲裁法院的裁示否定中國的「九段線」主張，但北京不甩裁決。

十日，中國國務院宣布要在黃岩島建立國家級自然保護區，面積達三五二三．六七公頃，以保障黃岩島自然生態系統多樣性、穩定性與持續性。官方宣布雖未提及他國，但中國官方學者直指黃岩島生態環境的最大威脅，就是菲律賓漁業，中國建立保護區後將加強管理規範進入該海域的船隻與漁業活動。

菲律賓十一日對此表達強烈抗議，稱中方此舉「不正當且非法」，以及重申菲國擁有黃岩島主權及管轄權。同日，中國外交部發言人林劍十一日對菲方的抗議回嗆黃岩島是中國固有領土，「不接受」菲方的無理指責和所謂的抗議。

