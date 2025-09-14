AUKUS核潛艦協議 澳洲安啦

美國國務卿魯比歐傳私下告訴澳洲國防部長馬勒斯，美國不會終止「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），亦即澳洲應可如願建立核潛艦部隊。圖為停泊在澳洲伯斯的英國皇家海軍機敏級核潛艦（後），與澳洲海軍的柯林斯級潛艦（前）。（美聯社檔案照）

2025/09/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「華盛頓郵報」十三日引述六名知情人士透露，美國國務卿兼國安顧問魯比歐已私下向澳洲國防部長兼副總理馬勒斯保證，美、澳與英國為澳洲打造新核潛艦的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議不會遭川普政府撤銷，讓坎培拉當局吃下定心丸。

魯比歐私下保證 不會遭川普政府撤銷

二○二一年簽署的AUKUS協議，將使澳洲成為擁有核潛艦的國家。但美國戰爭部（原國防部）政策次長柯伯吉數月前批評協議不切實際並重新檢視，讓澳洲惴惴不安。約兩週前，馬勒斯訪美探詢川普政府支持度時，魯比歐明確表示，美澳將繼續核潛艦合作，等於暗示協議不會作廢。此行也為澳洲總理艾班尼斯與川普總統月底的雙邊會談鋪路。

今年二月，川普在白宮會見英國首相施凱爾時，似對協議一知半解。戰爭部長赫格塞斯隨後澄清，川普「非常了解並支持」此協議。六月七大工業國集團峰會上，川普亦公開表態支持，稱「我們正在推動這項協議」。一名美高階官員則表示，國務院正與戰爭部密切合作審查AUKUS，「我們將繼續與澳洲合作，加強此一聯盟」。一名熟悉內情的專家更說，這向澳洲傳遞出「一切都會好轉」的訊號。

年造二艦 柯伯吉認為難達成

協議規劃美國自二○三○年代初開始，向澳洲出售維吉尼亞級攻擊潛艦，直到澳洲能自建採用美英核動力技術的新型號，預計於四○年代實現。但柯伯吉認為，美造船工業已捉襟見肘，難以達成國會要求的年造二艘維吉尼亞級潛艦。美造船廠目前每年僅能生產一．三艘。

專家指造艦人力是重大挑戰

為加快產能，澳洲已同意投資三十億美元協助美國潛艦工業。但專家指出，即便如此，培養足夠工人仍是重大挑戰。此外，AUKUS不確定性也讓區內其他渴望與美國合作的國家憂慮。近期華府已啟動與日本合作研發飛彈、與印度合作生產噴射引擎，以增強對抗中國工業實力。

智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）澳洲所所長厄德表示，若美方再次明確保證AUKUS，將是非常正向的舉措，既能增強美國工業基礎、強化最親密盟友，也能穩定印太局勢；若協議失敗，美國能力與存在感將削弱，國際信譽也會受創。

