牧師舉報 槍殺柯克凶嫌落網

美國聯邦調查局十一日公布槍殺保守派領袖柯克的嫌疑人影像，顯示一名纖瘦的年輕男子以眼鏡帽子遮掩容貌。（法新社）

2025/09/13 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕被視為協助美國總統川普重返白宮功臣的保守派人士柯克十日遭槍殺案，十二日進入第三天。在川普當日表示「高度確信」嫌犯已落網，「希望他被判死刑」後，猶他州州長柯克斯召開記者會，宣布嫌犯已經被捕，為猶他州廿二歲男子泰勒．羅賓森（Tyler Robinson）。

不喜歡柯克 22歲男向父親坦白罪行

柯克斯表示，十一日晚間，羅賓森的家人聯繫了一位家族友人，該友人隨即向警方通報，稱羅賓森曾向他們坦承或暗示自己犯下此案。稍早川普說，嫌犯是被一位牧師舉報，這位牧師的好友是警局高層，「隨後涉案者的父親介入，表示必須採取行動」。美媒報導，該男已向父親坦白罪行，其父隨後將其監禁直至警方到場拘捕。

柯克十日於猶他谷大學演講時遭槍擊身亡。監視影片顯示，一名身材纖瘦的年輕男子戴黑色棒球帽與太陽眼鏡、身穿印有美國國旗長袖衣、牛仔褲及Converse帆布鞋，攀下校園建築屋頂後離開現場，隨後進入附近小片樹林。員警在該處發現以毛巾包裹的一把毛瑟點三○口徑栓動步槍，槍膛內有一發擊發過的彈殼，彈匣中尚有三發子彈。栓動式步槍需手動上膛與轉動槍栓，精準度高，常為獵人與狙擊手選用。

子彈刻有「法西斯主義者，接招」

柯克斯表示，這三發子彈上面刻有「嘿，法西斯主義者，接招」的字樣；嫌犯家人表示，羅賓森政治立場近來日益鮮明，十日晚間和家人餐敘時還討論到不喜歡柯克。

美國副國務卿藍道十一日警告，外籍人士若在社群媒體上「讚揚、合理化或輕視」柯克之死，華府可能採取行動，並已指示領事單位處理。

廿二歲凶嫌羅賓森已於十二日落網。（法新社）

美國聯邦調查局11日公布嫌疑人逃逸影像。（法新社）

