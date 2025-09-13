無人機侵犯接著雙俄軍演 北約戒備

俄羅斯與白俄羅斯的「西方2025」聯合軍演12日展開，波蘭等周邊國家及北約組織（NATO）大幅提高警戒。圖為俄國國防部公布的坦克在白俄境內軍演畫面。（歐新社）

2025/09/13 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在俄羅斯無人機十日對烏克蘭夜襲期間多次侵犯波蘭領空後，俄國與白俄羅斯的年度「西方二○二五」（Zapad 2025）聯合軍演也從十二日起登場，大大挑動波蘭及其他北約組織（NATO）成員國敏感神經，外界擔憂俄國可能試圖考驗北約保衛成員國的能力。

疑俄測試北約保衛能耐

四年前「西方二○二一」軍演動員二十萬大軍，隔年俄國便全面入侵烏克蘭。本次鑑於俄軍深陷烏戰場，立陶宛國防部推估僅約三萬兵力投入。然而就在軍演前夕，俄國至少十九架無人機入侵波蘭領空，迫使波蘭F-16、荷蘭F-35、義大利預警機及北約加油機升空攔截，並首次由北約成員國開火，震驚歐美。

波蘭總理圖斯克直指此舉為刻意挑釁，並將其與軍演連結，強調波蘭正處「關鍵時刻」，比二戰後更接近「公開衝突」。

德、法、英、荷等國立即承諾提供新一輪防空支援。德國宣布擴大北約空中警戒任務，將「歐洲颱風戰機」增至四架並延長部署至年底，為波蘭領空提供更多掩護；法國總統馬克宏則宣布派遣三架「飆風」戰機協防波蘭及北約東翼。

軍演地點涵蓋白俄、俄國西部軍區、莫斯科、列寧格勒，以及加里寧格勒飛地與北極北部。雖克里姆林宮發言人佩斯科夫否認軍演具「侵略性」，但烏克蘭總統澤倫斯基警告此舉絕非防禦，且針對的不僅是烏克蘭。西方官員則認為不致引發立即衝突，北約將藉機評估俄軍實力。

周邊國家已對「西方」軍演保持高度戒備，立陶宛和拉脫維亞宣布關閉部分領空，波蘭更下令在演習期間完全關閉與白俄的邊境，並限制其東部邊境的空中交通。立陶宛與拉脫維亞同步展開約三萬人規模軍演持續至十月，波蘭本月亦將舉行同等規模演訓。德國則將派出八千名士兵參加波羅的海與芬蘭的「四駕馬車二○二五」（Quadriga 2025）演習。

