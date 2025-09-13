中國楓橋監控模式 索羅門試行

中國已將「楓橋」監控模式引入索羅門群島，中國警察三日還在當地蒐集人口數據，並教導人民繪製社區地圖。（路透）

2025/09/13 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「路透」十一日指出，中國已將自身的「楓橋」鄉村監控模式輸入愈發親中的索羅門群島，中國警方在當地試行指紋和資料蒐集以遏阻社會動盪，但批評人士警告存在人權風險，呼籲進行法律審查。

「楓橋」鄉村監控模式始於一九六○年代毛澤東時期的浙江省的楓橋鎮，旨在協助動員社區，打擊「階級敵人」。近年中國國家主席習近平將其重啟，用於強化社區穩定與基層治理。索羅門群島與中國有安全合作關係，根據索警在社群媒體上發布的影像，中警今年已在索國多個鄉村推廣「楓橋」概念，甚至用遊戲讓青少年熟悉無人機監控。

與中警合作試行 採集掌指紋 繪製社區地圖

索國社區領袖尼霍帕拉透露，首都荷尼阿拉邊陲「戰士一號」村莊率先與中警合作試行「楓橋」模式。索警聲明稱，該村基層治理計畫將蒐集人口數據以改善治安，措施包括人口管理、戶籍登記、社區地圖繪製，以及指紋、掌紋採集等。

反對派國會議員肯尼羅瑞批評此舉「侵犯憲法保障的個人權利」，應透過議會與法律程序決定，並擔憂此舉推動國家走向專制。索國傳統治理、和平與教會事務副部長奧邁也質疑「楓橋」不合傳統文化，強調酋長才是社區秩序核心，盼恢復村長法定權力處理青少年反社會行為。

澳洲國立大學「中華全球研究中心」主任希爾曼指出，中國網格化管理將農村每個區塊分派管理員逐戶監控，有助動員民眾、扼殺衝突於萌芽階段，這對中共是「理想治理模式」，但在中國以外推行並不多見，因需要特定政治與社會結構支撐。

與此同時，「紐約時報」報導，在索國首都荷尼阿拉舉辦「太平洋島國論壇」領袖峰會之際，當地隨處可見大國捐贈的車輛等物品，爭奪民心意味濃厚。報導指人口僅約十萬的荷尼阿拉許多汽車都是海外廢棄車輛，因此新車成為舉辦論壇的當務之急。澳洲提供六十一輛價值三五○萬美元車輛，中國則捐廿七輛價值約一百萬美元的旅車；澳洲宣稱五年要投資五十億美元創造上萬工作，中國則援建醫療中心、設立廣告看板呼籲「共創未來」。紐時稱這些現象顯示太平洋島國已成區域大國角力舞台。

