深化國防合作 日戰機首度赴英部署

日本航空自衛隊兩架F-15戰機進行空中加油訓練的檔案照。（歐新社）

2025/09/13 05:30

將派遣空中自衛隊4架F15

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本防衛省十二日宣布，將於十四日派遣空中自衛隊的F15戰機前往英國。這是日本戰機首次赴歐，主要與英國空軍進行交流，雖並無聯合訓練計畫，但象徵日英深化國防合作。

期間也預定停留德國

配合英國海軍「威爾斯親王號」航艦打擊群訪日，英國國防大臣希利上月底訪日時和日本防衛相中谷元就此進行協調，當時希利在聯合記者會上已透露日本的F15戰機「近期將首次在歐洲部署」，雙方的聯合聲明中也明文寫入「歡迎空自戰機和運輸機赴歐部署」的內容。

含運輸機、空中加油機

日本空自擁有F-15J/DJ、F-2A/B、F-35A/B等多款戰機，其中F15是具有最多海外部署經驗的戰機。防衛省表示，這次將派隸屬於北海道千歲基地的四架F15前往英國，另有C2運輸機二架，以及KC767與KC46A空中加油機各一架。部隊於十四日出發，約一週時間飛抵英國，途中將經美國阿拉斯加州與加拿大後橫越大西洋，在歐洲期間也預定於德國停留，十月一日返國。

中谷元在記者會中表示，歐洲大西洋與印度太平洋的安全保障不可分割，這次訪歐就是具體體現這項共識。

日轉為全球安全參與者

由於隸屬於北海千歲基地的空自第二○一飛行隊與英國第三飛行隊，在二○一五年締結姊妹飛行隊，所以由該飛行隊負責出訪。上次日本作戰部隊抵達歐洲，已是第一次世界大戰期間，當時日本海軍艦艇曾護航協約國船隊，並追剿德國與奧匈帝國潛艦。

美國「華盛頓時報」報導，此次行動展現日本從區域防衛者向全球安全參與者轉型的決心，也與日英兩國日益緊密的國防工業合作相呼應。日本、英國與義大利正攜手推進「全球空戰計畫」（GCAP），共同研發第六代匿蹤戰機，預計二○三五年服役。該計畫總部已於今夏在倫敦近郊啟用，由三國企業組成的「EdgeWing」聯盟主導

