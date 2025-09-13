為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    深化國防合作 日戰機首度赴英部署

    日本航空自衛隊兩架F-15戰機進行空中加油訓練的檔案照。（歐新社）

    日本航空自衛隊兩架F-15戰機進行空中加油訓練的檔案照。（歐新社）

    2025/09/13 05:30

    將派遣空中自衛隊4架F15

    〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本防衛省十二日宣布，將於十四日派遣空中自衛隊的F15戰機前往英國。這是日本戰機首次赴歐，主要與英國空軍進行交流，雖並無聯合訓練計畫，但象徵日英深化國防合作。

    期間也預定停留德國

    配合英國海軍「威爾斯親王號」航艦打擊群訪日，英國國防大臣希利上月底訪日時和日本防衛相中谷元就此進行協調，當時希利在聯合記者會上已透露日本的F15戰機「近期將首次在歐洲部署」，雙方的聯合聲明中也明文寫入「歡迎空自戰機和運輸機赴歐部署」的內容。

    含運輸機、空中加油機

    日本空自擁有F-15J/DJ、F-2A/B、F-35A/B等多款戰機，其中F15是具有最多海外部署經驗的戰機。防衛省表示，這次將派隸屬於北海道千歲基地的四架F15前往英國，另有C2運輸機二架，以及KC767與KC46A空中加油機各一架。部隊於十四日出發，約一週時間飛抵英國，途中將經美國阿拉斯加州與加拿大後橫越大西洋，在歐洲期間也預定於德國停留，十月一日返國。

    中谷元在記者會中表示，歐洲大西洋與印度太平洋的安全保障不可分割，這次訪歐就是具體體現這項共識。

    日轉為全球安全參與者

    由於隸屬於北海千歲基地的空自第二○一飛行隊與英國第三飛行隊，在二○一五年締結姊妹飛行隊，所以由該飛行隊負責出訪。上次日本作戰部隊抵達歐洲，已是第一次世界大戰期間，當時日本海軍艦艇曾護航協約國船隊，並追剿德國與奧匈帝國潛艦。

    美國「華盛頓時報」報導，此次行動展現日本從區域防衛者向全球安全參與者轉型的決心，也與日英兩國日益緊密的國防工業合作相呼應。日本、英國與義大利正攜手推進「全球空戰計畫」（GCAP），共同研發第六代匿蹤戰機，預計二○三五年服役。該計畫總部已於今夏在倫敦近郊啟用，由三國企業組成的「EdgeWing」聯盟主導

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播