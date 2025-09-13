太平洋島國論壇／北京施壓無效 台灣夥伴地位不變構

太平洋島國論壇峰會與會領袖十一日在索羅門群島首都荷尼阿拉合照。（法新社）

2025/09/13 05:30

維持1992年領袖公報

〔編譯管淑平／綜合報導〕索羅門群島主辦今年太平洋島國論壇（PIF），在北京施壓排除邀請台灣引發爭議後，論壇十八個成員國領袖十二日同意一項新架構，允許外部國家以「戰略夥伴」申請參與該論壇，同時維持一九九二年領袖公報有關「發展夥伴」的決定。「澳洲廣播公司」（ABC）報導，這次會議結果是對中國企圖排除台灣的一大打擊。

中國企圖排除台灣參與受挫

據該論壇一九九二年領袖公報，台灣以「台灣／中華民國」的「發展夥伴」身份名義參與論壇的地位不變，據此台灣將可參加明年在帛琉舉行的論壇。

與會官員透露，會中花了長時間討論對話夥伴問題，公報稱成員國領袖進行「強而有力的交流」，同意新架構確保夥伴關係在集體決策過程中更有結構與平衡。未來的戰略夥伴須符合條件，包括主權國家、政治共同體（如歐盟）或跨政府組織，並需提出申請。

帛琉明年主辦：歡迎所有國家

「紐西蘭國家廣播電台」（RNZ）報導，新架構將夥伴國分兩級：第一級為在論壇所有戰略領域有合作或投資者；第二級為僅對特定計畫有捐助者。明年主辦國、台灣邦交國帛琉已表態「所有國家都將受到歡迎」。二〇二七年主辦國紐西蘭總理盧克森強調尊重該論壇的「中心性」，由論壇決定需求與方向，再與夥伴國磋商，而非由外部主導。

澳廣指出，這次論壇會議，與會領袖公開支持台灣參與，只不過用詞較為含蓄，其表明更全面檢視區域夥伴關係之安排，並不影響台灣的地位，並在公報中聲明「維持一九九二年關於發展夥伴的領袖決議」。太平洋島國官員更直言，只要台灣維持與太平洋國家邦交，就「不可能」被驅逐。澳廣認為這是對中國利用在太平洋日增影響力以排除台灣的重大挫敗。

紐西蘭：外部勢力正干涉論壇

太平洋島國論壇除了成員國之外，通常會有數十個國家以觀察員或對話夥伴身份出席，但今年主辦國索羅門群島爆出受北京施壓，排除邀請台灣與會的爭議後，進一步決定對美國、中國等廿一個捐助國都不邀請與會。此舉引起其他太平洋國家的擔心，其中三個馬紹爾群島、帛琉和吐瓦魯為台灣邦交國。紐西蘭外交部長皮特斯、帛琉總統惠恕仁都曾表示，「明顯」、「絕對」有外部勢力正在干涉論壇峰會。

