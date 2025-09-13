美英軍艦 通過台海
美國驅逐艦「希金斯號」。（取自臉書）
〔國際新聞中心／綜合報導〕中國軍方昨表示，已下令海軍和空軍於當日監控美國驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）與英國巡防艦「里奇蒙號」（HMS Richmond）通過台灣海峽的行動。
解放軍東部戰區發言人施毅指出，美英軍艦通過台灣海峽並滋擾挑釁，東部戰區組織海空兵力對其過航行動全程跟監警戒，有效應對處置。
英國巡防艦「里奇蒙號」。（取自臉書）
