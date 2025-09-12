為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    傳為川習會 美中防長外長連兩天會談

    繼中美防長之後，中國外長王毅十日也與美國國務卿魯比歐通電。圖為兩人在七月參加東協外長會議時，與場邊舉行外長會談。（路透檔案照）

    繼中美防長之後，中國外長王毅十日也與美國國務卿魯比歐通電。圖為兩人在七月參加東協外長會議時，與場邊舉行外長會談。（路透檔案照）

    2025/09/12 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕在美國為中國向俄羅斯購買石油施壓之際，美國國務卿魯比歐十日與中國外長王毅通電話，強調就多項雙邊議題展開「開放且具建設性」溝通。新華社稱通話「及時、必要且富有成效」，但王毅也批評美方近期言行損害中方利益，尤其在台灣等核心議題須謹言慎行。

    美中防長赫格塞斯與董軍九日剛視訊對話，分析認為，兩國高層外交與國防官員密集互動，可能為美國總統川普和中國國家主席習近平會面鋪路。

    多名學者指出，這些互動是先前領導人接觸與貿易談判的延續，是「正面的一小步」，但強調現階段談川習會尚言之過早。日本創價大學教授林大偉分析，在雙方議程尚未敲定前，習近平不會輕易確認會面，以免發生「意外」。外界預期兩人可能在十月底亞太經合會（APEC）峰會期間會面，但仍存變數。

    另外，菲律賓外交部十一日對中國在黃岩島設立國家自然保護區提出強烈抗議，表示菲國對黃岩島擁有主權和管轄權。中國外交部以「黃岩島是中國固有領土」為由，表明不接受菲方的無理指責和抗議。

