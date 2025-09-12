為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    NASA「限中令」 擴及持簽證中國公民

    美國航太總署已以工作安全為由，禁止中國公民參與其太空計畫，凸顯美中在太空領域上的競爭趨激烈。圖為佛羅里達州卡納維爾角甘迺迪太空中心的航太總署標誌。（法新社檔案照）

    美國航太總署已以工作安全為由，禁止中國公民參與其太空計畫，凸顯美中在太空領域上的競爭趨激烈。圖為佛羅里達州卡納維爾角甘迺迪太空中心的航太總署標誌。（法新社檔案照）

    2025/09/12 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國航太總署（NASA）證實，基於工作安全，已禁止合法在美的中國公民參與其太空計畫；數名中國公民自曝已被禁止進入NASA設施或線上存取系統。此舉凸顯美中在包括登月在內的太空競爭日益白熱化。

    NASA發言人史蒂文斯表示，該署已對中國公民採取內部行動，包括限制其實體與網路進入NASA設施、資料與網路空間，「以確保我們工作的安全」。彭博指出，NASA長期對雇用中國公民設限，但持赴美簽證的中國人原可透過外包、研究所或大學身分參與研究；但多名在NASA研究的中國人透露，他們已無法存取數據系統，也不能參與相關會議。

    禁止參與太空計畫

    美國在川普總統重新執政後反中氣氛更濃，美中亦在登月計畫互別苗頭。美國「阿提米絲」計畫目標在二○二七年讓太空人重返月球，卻面臨成本超支與延宕；中國則計畫在二○三○年前將人送上月球。

    NASA臨時署長達菲十日於記者會上表示，美國正處於第二場太空競賽，「中國人想搶在我們之前重返月球，這是不可能的。美國過去在太空領域領先群倫，未來也將繼續領先」。美國首場太空競賽為上世紀五○至七○年代與前蘇聯角逐，包括人造衛星、太空探測器及首次登月等。

    同日，共和黨籍聯邦參議員克魯茲在美國商會航太峰會上稱，美國必須確保「美國，而非中國，訂定太空規則」。

    除登月外，中國也力圖成為首個從火星表面帶回樣本的國家，計畫在二○二八年進行機器人任務，最快於二○三一年把火星岩石帶回地球。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播