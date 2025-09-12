NASA「限中令」 擴及持簽證中國公民

美國航太總署已以工作安全為由，禁止中國公民參與其太空計畫，凸顯美中在太空領域上的競爭趨激烈。圖為佛羅里達州卡納維爾角甘迺迪太空中心的航太總署標誌。（法新社檔案照）

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國航太總署（NASA）證實，基於工作安全，已禁止合法在美的中國公民參與其太空計畫；數名中國公民自曝已被禁止進入NASA設施或線上存取系統。此舉凸顯美中在包括登月在內的太空競爭日益白熱化。

NASA發言人史蒂文斯表示，該署已對中國公民採取內部行動，包括限制其實體與網路進入NASA設施、資料與網路空間，「以確保我們工作的安全」。彭博指出，NASA長期對雇用中國公民設限，但持赴美簽證的中國人原可透過外包、研究所或大學身分參與研究；但多名在NASA研究的中國人透露，他們已無法存取數據系統，也不能參與相關會議。

禁止參與太空計畫

美國在川普總統重新執政後反中氣氛更濃，美中亦在登月計畫互別苗頭。美國「阿提米絲」計畫目標在二○二七年讓太空人重返月球，卻面臨成本超支與延宕；中國則計畫在二○三○年前將人送上月球。

NASA臨時署長達菲十日於記者會上表示，美國正處於第二場太空競賽，「中國人想搶在我們之前重返月球，這是不可能的。美國過去在太空領域領先群倫，未來也將繼續領先」。美國首場太空競賽為上世紀五○至七○年代與前蘇聯角逐，包括人造衛星、太空探測器及首次登月等。

同日，共和黨籍聯邦參議員克魯茲在美國商會航太峰會上稱，美國必須確保「美國，而非中國，訂定太空規則」。

除登月外，中國也力圖成為首個從火星表面帶回樣本的國家，計畫在二○二八年進行機器人任務，最快於二○三一年把火星岩石帶回地球。

