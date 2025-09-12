為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    專家示警! 柯克之死催化美政治暴力 恐惡性循環

    柯克的個人特質與論述具有高度影響力，在2024年所拉攏的年輕選票被視為川普勝選關鍵因素之一。（法新社）

    柯克的個人特質與論述具有高度影響力，在2024年所拉攏的年輕選票被視為川普勝選關鍵因素之一。（法新社）

    2025/09/12 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕近年全球政治兩極化加劇，槍枝氾濫的美國更演變為針對指標性政治人物的槍擊事件。總統川普緊密盟友柯克十日遭槍擊身亡，專家指這顯示政治暴力已成美國日常，極端主義與社會分裂恐加劇惡性循環。

    馬里蘭大學研究員簡森指出，該校恐怖主義資料庫顯示，今年上半年美國約經歷一百五十起政治動機攻擊事件，較去年同期高出近兩倍，認為美國處於「非常危險的熱點」，若趨勢惡化恐升高為廣泛公民動亂。

    專家分析美國暴力增長的因素，包括經濟缺乏安定、對種族及族群人口轉變的焦慮，以及煽動性政治論述增加。傳統政治分歧已從政策歧見轉為更深層私人仇恨，並受社群媒體、陰謀論及個人不滿放大。華盛頓大學極端主義研究計畫成員路易斯指出，「極端政治暴力逐漸演變為美國的常態」。

    近年最受矚目案件包括川普去年七月在賓州造勢場合險遭屋頂槍手刺殺，九月又在佛州高爾夫球場附近發現持槍潛伏者。今年六月，明尼蘇達州眾議員兼前議長霍特曼與丈夫在寓所遭基督教國族主義者槍殺；八月一名熱衷新冠陰謀論者在美國疾病管制與預防中心亞特蘭大總部開槍，造成一名員警喪生。一月以來，已廿一人在因政治暴力遭殺害。

    芝加哥安全與威脅計畫主任佩普指出，最新民調顯示，約四成民主黨支持者贊成以武力罷免川普，約四分之一共和黨支持者主張動用軍隊鎮壓反川普抗議，數據較去年翻倍，顯示「暴力民粹時代已然來臨」。簡森認為，此現象恐把美國捲入極度糟糕的惡性循環之中。

