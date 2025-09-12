美31歲保守派新星遭槍殺 社會對立加劇

從網路流傳影片可見，柯克在與觀眾進行問答環節時，頸部遭擊中大量出血。（路透）

2025/09/12 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕年僅卅一歲的美國知名保守派政治新星柯克（Charlie Kirk），十日在猶他州猶他谷大學出席「美國回歸之旅」校園活動時，於約三千名觀眾面前遭槍擊，送醫後不治身亡。事發當時，柯克正在頂棚內演講，回應聽眾提問時突傳槍響，影片顯示其頸部大量出血，現場陷入混亂。

川普控極端左派犯案 全美下半旗

總統川普隨即在白宮發表全國聲明，痛斥此為「極端左派煽動下的恐怖主義暴行」，稱柯克是「為真理犧牲的愛國烈士」，並下令全美政府機構、駐外使館及軍事單位下半旗致哀。他誓言將徹查此案，揪出所有涉案者及背後支持團體，強調此類政治暴力必須終結。

柯克18歲創「美國轉捩點」

柯克以推動保守派青年運動起家，十八歲即在芝加哥共同創立「美國轉捩點」（Turning Point USA），致力在校園宣揚擁槍權、反墮胎與反移民等理念，並以公開辯論方式挑戰自由派學生，迅速累積聲量。該組織發展為全美最大保守派青年團體，並在二○一六年大選中成為川普重要支持力量，柯克更曾擔任川普長子的私人助手。去年大選期間，他被譽為助川普成功吸引年輕選民的功臣之一。

在校園推動保守派政治觀點

除組織運作外，柯克透過Podcast、廣播與社群媒體擁有龐大影響力，常發布校園辯論精華片段。此次槍擊案發生於其全美巡迴首站，震驚保守派陣營。

猶他州州長考克斯譴責事件為「政治暗殺」，稱這是「猶他州黑暗的一天」。槍擊發生後，大學立即關閉校園，在警方護衛下疏散人群，十五日恢復。

兇嫌影像 約莫大學生年紀

猶他公共安全部指出，黑衣槍手疑似「孤狼式」行動，從鄰近建築屋頂遠距離開槍後逃逸。聯邦調查局探員博爾斯表示，他們在槍手逃逸的林區找到一把高威力步槍，疑似就是兇器，也已取得清晰的兇嫌影像，其年齡約莫大學生層級，但暫不公開。

民主黨領袖亦紛表哀悼與譴責。前總統拜登在社群平台表示：「我國不容此類暴力，必須立即停止。」加州州長紐森強調言論分歧不應演變為肢體暴力。

目前案件仍在調查中，但事件已引發全國對政治極化與公共安全的嚴重憂慮，更凸顯美國社會日益加劇的意識形態對立與暴力風險。

與柯克關係緊密的美國總統川普，對槍擊案表達哀悼與憤怒，並下令全國政府機構下半旗致哀。（法新社）

美國知名保守派人士柯克展開「美國回歸之旅」校園活動，在首站猶他谷大學遭槍殺。（美聯社）

