美日最大規模軍演 展現對中拒止力

日美最大規模聯合軍演「堅毅之龍二五」十一日在日本登場，美軍將在沖繩縣石垣島實地部署與測試兩套新型飛彈系統，包括圖中的美軍反艦系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）。（美聯社檔案照）

2025/09/12 05:30

反艦、防空多款新型飛彈系統亮相

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日美最大規模聯合軍演「堅毅之龍二五」（Resolute Dragon 25）十一日在日本登場，日本陸上自衛隊與美軍陸戰隊共動員逾一萬九千人，並首次部署具備打擊中國能力的「泰風」（Typhon，又譯堤豐）中程飛彈系統。日美藉此演習強化離島防衛與協同應對能力，既向中國展現軍力，也提升區域海空域拒止能力。

「泰風」首次在日部署試射

至廿五日結束的兩週軍演主要在九州和沖繩進行，分前期指揮所演習與後期實戰訓練兩階段。日方動員一萬四千多人，美軍則出動五千二百人，以陸自西部方面隊為主導。重點在新型飛彈與防空系統實地部署與性能測試，包括美軍反艦系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）、防空系統「陸戰隊整合防空系統」（MADIS），以及中程飛彈系統「泰風」。其中「泰風」可搭載「標準六型」（SM-6）與「戰斧」巡弋飛彈，後者射程達一千六百公里，涵蓋中國北京與上海。

請繼續往下閱讀...

日本自研十二式陸基反艦飛彈也列入火力展示；陸自多連裝火箭系統、一五五毫米榴彈砲及美軍「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統，預定在北海道矢臼別演習場共同射擊訓練。美軍陸戰隊新聞稿指出，「泰風」將在本州岩國美軍基地部署，NMESIS與MADIS則在石垣島演練，距台灣僅約一一三公里，具有「反介入」與「區域拒止」意味。

強化離島防衛與協同應對力

演習開幕式於沖繩美軍考特尼營舉行。美國第三陸戰遠征軍司令特納中將表示，日美同盟是地區穩定基石，「針對印太地區和平與安全的威脅，這次軍演展現明確且可信的威懾力」。日本陸上自衛隊西部方面總監鳥海誠陸將則強調，日美必須展現無論在任何情況下皆能即刻應對的姿態，向國內外展現防衛的決心。

「泰風」屬美國陸軍「中程能力」（MRC）的核心裝備，可兼顧彈道飛彈防禦、對艦與對地攻擊。NMESIS射程約一八五公里，日本最新升級十二式飛彈射程可達九百公里。美軍去年曾在菲律賓呂宋島首次部署「泰豐」系統，引發北京抗議；日本經濟新聞並以地圖顯示，岩國基地與呂宋島一千六百公里射程圈重疊覆蓋中國上海。防衛省亦於八月宣布，明年三月將在熊本縣健軍駐屯地部署增程型十二式反艦飛彈，以強化「反擊能力」，並在量產前先行採購「戰斧」應急。

北京當局已對此次部署表達強烈不滿。中國外交部發言人郭嘉昆上月底稱，「美日應尊重其他國家安全關切，不能引入泰風中程飛彈系統」，批評此舉對區域戰略安全構成「實質性威脅」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法