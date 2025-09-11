澳洲鬼鯊艦隊 砸340億打造無人潛艦

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（左）與國防工業部長康洛伊（右），10日在雪梨庫塔布爾海軍基地主持「鬼鯊」特大型水下無人載具的新聞發佈會。（路透）

2025/09/11 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲政府十日宣布，將在價值十七億澳元（約三四○億台幣）的國防計畫中，部署一支由「特大型」水下無人載具「鬼鯊」（Ghost Shark）組成的艦隊，首艘預定明年一月服役。美國國防新創公司Anduril澳洲分公司獲得這項為期五年的合約，負責建造、維護及持續研發這批新型無人載具。

英國衛報報導，「鬼鯊」無人潛艦，可執行持續且具破壞性的情報、監視、偵察與打擊任務，為澳洲海軍提供「具成本效益、隱蔽、長程、可信賴的水下能力」。

請繼續往下閱讀...

澳洲國防部長馬勒斯表示，「鬼鯊」計畫是對澳洲水下作戰能力的重大提升，並將與澳洲未來預期取得的核動力潛艦形成互補效果。澳洲皇家海軍司令韓蒙德則表示，鬼鯊可從岸基與軍艦發射，有助於澳洲及盟友在水下作戰方面持續保有優勢。

價值三六八○億澳元的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）防務協議，將使澳洲在二○三○年代取得美國核動力潛艦，「鬼鯊」只是AUKUS計畫的一小部分。馬勒斯並未具體說明政府計畫採購幾艘「鬼鯊」，僅表示將有「數十艘」，並對「鬼鯊」的具體功能保持低調。

澳洲政府公布這項計畫的時機，正值中國在北京天安門廣場舉行大規模閱兵，展示新型裝備與技術，對外炫耀軍力的一週之後。全球各國正積極發展自主軍事技術，最現實的案例就是烏克蘭在對抗俄羅斯入侵時，革命性地使用廉價但致命的武裝無人機。價值僅約數百美元的武裝無人機，可以癱瘓造價數千萬美元的坦克，甚至有效遏阻部隊攻勢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法