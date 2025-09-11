中將在黃岩島設保護區 南海局勢更複雜

圖為2023年從空中俯瞰中國控制的黃岩島入口，通道上沒有任何障礙物。（法新社檔案照）

2025/09/11 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕儘管南海主權爭議造成中國和菲律賓關係持續緊張，中國國務院十日仍批覆自然資源部，同意新建「黃岩島國家級自然保護區」，聲稱將強化「違法違規」行為的監管執法力度。黃岩島（菲稱馬辛洛克灘）屬南海主權爭議區，近年中菲兩國在其周邊地區頻繁爆發衝突。

隸屬國務院的中國政府網十日傍晚公布「國務院關於新建黃岩島國家級自然保護區的批覆」，但未提及任何具體內容及細節，僅指黃岩島國家級自然保護區的面積、範圍和功能分區等，由中國國家林草局另行公布。

中國國務院批覆宣稱，建立「黃岩島國家級自然保護區」，是維護黃岩島自然生態系統「多樣性、穩定性、持續性的重要保障」。相關部門和地方須嚴格執行「自然保護區條例」和自然保護地建設管理等規定，嚴格落實生態環境保護責任，強化對涉及自然保護區各類違法違規行為的監管執法力度。

黃岩島位於南海東部，距離菲律賓呂宋島僅約二三○公里，距離中國本土則近九○○公里。二○一二年，黃岩島控制權落入中國之手後，中菲多次在當地海域爆發衝突。上月，菲律賓海岸防衛隊護送數十艘漁船，前往黃岩島海域進行漁民運補任務，中國派出多艘海警船與軍艦攔阻試圖驅離，導致中國海警船撞上海軍飛彈驅逐艦「桂林號」，船艏嚴重受損。

菲律賓總統小馬可仕十日在首屆「馬尼拉戰略論壇」（Manila Strategy Forum）致詞時警告，和平與穩定所面對的「最大威脅」，就在印太地區，菲律賓與美國的同盟，以及與日本、澳洲、紐西蘭、加拿大等國的多邊合作，對區域穩定至關重要，尤其是美國的角色重要且難以取代，美國必須發揮領導作用，以確保印太地區的自由與開放。

