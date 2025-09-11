社媒禁令點火 尼泊爾暴動延燒 前總理妻被燒死

尼泊爾因管制社群媒體引爆大規模抗爭，示威民眾9日縱火焚燒政府主要辦公大樓辛哈杜巴宮（Singha Durbar）。（美聯社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕尼泊爾因管制社群媒體引爆大規模抗爭，示威民眾與安全部隊衝突釀成至少廿二人喪生，總理奧利（Khadga Prasad Oli）因此請辭下台，但動亂並未止息，情勢持續升高。數以萬計的抗議者衝進政府建築並縱火，甚至攻擊政治人物。據傳前總理夫人基特拉卡爾因住家遭縱火而嚴重燒傷，送醫搶救不治。

這波動亂是尼泊爾廿年來最嚴重的暴力事件，尼泊爾也因此成為繼孟加拉、斯里蘭卡後，近年來第三個政府因遭民眾抗議而倒台的南亞國家。在警方對動亂束手無策後，軍隊十日出面維持秩序，士兵在首都加德滿都街頭巡邏，下令民眾待在家裡，以恢復秩序。

這場因抗議管制社媒和官員貪腐的抗議活動，九日愈演愈烈，示威者縱火焚燒國會大樓、總理官邸等政府建築與政治人物住家。隨著社會對政治菁英的攻擊升高，總理奧利宣布辭職，並解除對社媒的管制，但似乎對平息動亂作用不大。抗議者依舊佔據街頭，封鎖道路並攻擊政府機構。

對權貴貪腐不滿 最大黨黨魁夫妻掛彩

社群媒體流傳的影片顯示，抗議者毆打尼泊爾國大黨（Nepali Congress）領袖謝爾．巴哈杜．德巴，及其目前擔任外交部長的妻子阿爾祖．拉娜．德巴。多家印度媒體報導，尼泊爾前總理坎乃爾之妻基特拉卡爾，九日被示威者困在位於加德滿都高級住宅區的住家內，並縱火燒屋，她遭到嚴重燒傷後緊急送醫，但仍宣告不治。

華爾街日報指出，社媒禁令只是導火線，問題的真正根源是社會對政治領袖長期累積的不滿。民眾普遍認為，政治人物貪腐且拚經濟無方，過著與收入不相稱的奢華生活，其子女也享有諸多特權，大多數青年卻找不到工作，改善境遇的唯一途徑就是出國就業，往往還是高風險或低薪職務。

世界銀行統計，去年尼泊爾青年失業率約廿％。據估計，每天超過兩千名年輕人出國，前往中東或東南亞尋找就業機會。

