    殲滅哈瑪斯 以不惜惹毛美國

    以色列9日鎖定哈瑪斯領導層，對卡達首都杜哈發動前所未有的空襲行動，擊中一處住有哈瑪斯政治局多名成員的高級住宅區。（法新社）

    以色列9日鎖定哈瑪斯領導層，對卡達首都杜哈發動前所未有的空襲行動，擊中一處住有哈瑪斯政治局多名成員的高級住宅區。（法新社）

    2025/09/11 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國「華爾街日報」十日報導，以色列九日打破禁忌攻擊美國波灣盟友，趁「哈瑪斯」高層齊聚卡達首都杜哈的機會發動轟炸，顯示其反恐戰略出現重大轉向，即便因此危及與川普政府的關係也在所不惜。

    發射前數分鐘才通知美軍

    以國總理納坦雅胡九日中午以前批准行動，並拖到發射飛彈前數分鐘才通知美軍，且並未透露具體位置，引發美軍強烈不滿；而美軍是在看到以軍發射飛彈後，才推斷出目標位置。事後派遣特使魏科夫向卡達致歉。

    這是以色列針對哈瑪斯的戰術的急遽升級，目標是哈瑪斯首席談判代表哈雅與哈瑪斯政治局主席賈巴林等高層。儘管包括哈雅在內等高層並未死於以軍狙殺，但杜哈空襲仍傳達出一項明確信號：只要涉及其自身安全，以色列幾乎不甩什麼紅線禁忌或外交後果，以及哈瑪斯高層過去可藏匿的庇護所已不再安全。納坦雅胡九日晚間直言，哈瑪斯高層在某些地方可永保安康的日子已告終。

    事實上，以國早就開始進行跨境攻擊行動，像是去年死於伊朗德黑蘭的哈瑪斯政治領袖哈尼雅、同時引爆黎巴嫩與敘利亞境內的真主黨成員的數千台呼叫器，以及動輒發動距離超過一六○○公里的遠距攻擊，對付葉門叛軍「青年運動」與伊朗。埃及與土耳其官員早在數週前就對哈瑪斯高層發出含糊但嚴肅的警告，告誡哈瑪斯應加強其會議安保。

    圖
    圖
