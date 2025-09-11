空襲卡達境內哈瑪斯 以犯眾怒

以色列9日鎖定哈瑪斯領導層，對卡達首都杜哈發動前所未有的空襲行動，擊中一處住有哈瑪斯政治局多名成員的高級住宅區。（法新社）

2025/09/11 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕為狙殺巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯的高層，以色列九日派出戰機投彈空襲美國在波斯灣地區的重要盟友卡達首都杜哈的一棟宅院，招致國際社會，包括向來挺以的美國總統川普的譴責。儘管該攻擊並未造成哈瑪斯高層要員死亡，但極具象徵意義，以國官員甚至放話，下次一定會把逃過一劫的哈瑪斯高層殺掉。

川普罕見就此斥責以色列，直言他對這整個情況並不感到高興，同時強調他該攻擊與他無關，事先亦未接獲以方通知。川普在社群媒體上說，空襲杜哈是以國總理納坦雅胡的決定，「不是我的」；儘管消滅哈瑪斯是值得追求的目標，但「我視卡達為堅定的美國盟邦與朋友，並對該攻擊的地點深感遺憾。川普還透過聲明表示，以國單方面轟炸主權國家與美國親密盟友卡達的境內，「無法促進以色列或美國的目標」。

川普雖在許多方面力挺納坦雅胡，但以色列攻擊杜哈極具敏感性，除了卡達是力促以哈談判以結束加薩戰爭的重要調停國，也是美國在中東最大型軍事設施烏代德空軍基地的所在，川普今年稍早出訪中東時曾親臨卡達，並獲贈一架豪華客機。

卡達不放棄調停以哈

包括英、法、德、加拿大、歐盟、中國與俄羅斯皆譴責以國攻擊卡達，歐盟執委會主席馮德萊恩宣布將提案制裁極端派以色列官員，並凍結部分與以色列的貿易協議。阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德與約旦王儲胡笙十日抵達卡達以示團結，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼可望十一日現身杜哈；苦主卡達雖痛斥以國攻擊是「國家恐怖主義」，但也表示不會就此放棄擔任以哈調人的角色。至於遭哈瑪斯挾持的以色列人質的家屬擔心，杜哈空襲怕是判了親人死刑。

以國罕見坦承空襲杜哈，稱此為代號「火焰之巔」（Summit of Fire）行動的一部分；該空襲出動十多架戰鬥機與投擲十多枚彈藥，目標是齊聚於杜哈一處宅院的哈瑪斯高層，包括哈瑪斯首席談判代表哈雅。該空襲雖造成六人死亡，包括哈雅之子，但哈雅等高層看似無恙。哈瑪斯在空襲後重申其立場：只有以色列全面撤軍並結束戰爭，才會釋放所有人質。

對此，以色列國防部長卡茲與以色列駐美大使萊特爾異口同聲表示，這次沒把哈瑪斯高層幹掉，下次就會被幹掉；卡茲重申，不會放過所有參與二○二三年十月七日哈瑪斯襲擊以色列的人，「他們無處可躲」。

