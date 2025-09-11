美中防長視訊通話 聚焦台海南海

美國國防部長赫格塞斯9日與中國國防部長董軍視訊通話，赫格塞斯強調，美國將堅決維護在亞太地區至關重要的利益。（歐新社）

2025/09/11 05:30

川普二度執政首度通話

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國新華社十日報導，中國國防部長董軍應約與美國戰爭部長（原國防部長）赫格塞斯舉行視訊通話。這是川普二度執政後，中美防長首度通話。雙方就中美兩軍關係、台海局勢、南海爭議等重大安全議題交換意見，展現維持高層對話意願。

赫格塞斯：堅決捍衛亞太利益

根據五角大廈發言人帕內爾發布的新聞稿，美中防長以坦承和建設性方式交換意見，並同意繼續進行對話。赫格塞斯在通話中表明美國無意尋求與中國發生衝突，也不尋求中國政權更替或遏制中國發展。

但在此同時，美國在亞太地區擁有至關重要的利益，該區為美國優先戰區，美國會堅決捍衛這些利益。

董軍在會談中強調，中美應「秉持開放態度，保持溝通交往」，共同構建「平等尊重、和平共處、穩定正向」的兩軍關係。他特別指出，必須尊重彼此核心利益，並嚴正警告：「任何『以武助獨』『以台制華』圖謀和干涉都將被挫敗。」

董軍在會談中亦明確表達對南海局勢的立場：「中方致力於與地區國家一道維護南海和平穩定，堅決反對個別國家侵權挑釁、域外國家蓄意煽亂。」此說法顯然是針對美國在亞太的軍事部署與對盟友的支持。

儘管雙方在視訊會談中同意就共同關切議題交換意見，但董軍重申：「我們始終專注發展自己，堅定捍衛自身正當權益，遏制、威懾、干涉中國是絕對行不通的。」

此次美中防長通話正值北京「香山論壇」十七日召開前夕，根據「日本經濟新聞」上月報導，赫格塞斯曾提議在中國九三大閱兵後與董軍通話，但中方以未明確看到關係改善為由，遲未答應。董軍六月因不明原因缺席新加坡香格里拉對話，錯失與赫格塞斯當面交流機會。

